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РИА Новости

МЧС не прогнозирует критического повышения уровня рек в Хакасии

Вчера, 12:33
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КРАСНОЯРСК, 1 июл — РИА Новости. Повышение уровня воды в реках Хакасии до критических значений не прогнозируется, несмотря на осадки, сообщает республиканский главк МЧС.
"Специалисты не прогнозируют в Хакасии повышение уровня рек до критических значений. Выпавшие осадки существенно не повлияли на гидрологическую обстановку. Мониторинг уровня воды ведется круглосуточно", - говорится в сообщении.
В ведомстве сообщили, что третья волна половодья, так называемая "коренная вода", спустилась по рекам и теперь осадки не оказывают существенного влияния на уровень воды. По информации спасателей, за сутки уровень воды в реке Абакан в районе Абазы повысился на 65 сантиметров и составил 251 сантиметр (критическая отметка – 490 сантиметров), в районе Абакана уровень равняется 145 сантиметрам и за сутки снизился на один сантиметр. На реке Енисей около села Подсинее уровень воды снизился на три сантиметра. На малых реках Хакасии уровень поднялся от 10 до 30 сантиметров за сутки.
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