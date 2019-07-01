МЧС не прогнозирует критического повышения уровня рек в Хакасии

В ведомстве сообщили, что третья волна половодья, так называемая "коренная вода", спустилась по рекам и теперь осадки не оказывают существенного влияния на уровень воды. По информации спасателей, за сутки уровень воды в реке Абакан в районе Абазы повысился на 65 сантиметров и составил 251 сантиметр (критическая отметка – 490 сантиметров), в районе Абакана уровень равняется 145 сантиметрам и за сутки снизился на один сантиметр. На реке Енисей около села Подсинее уровень воды снизился на три сантиметра. На малых реках Хакасии уровень поднялся от 10 до 30 сантиметров за сутки.