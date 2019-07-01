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РИА Новости

При содержании контейнерных площадок в Челябинске выявили нарушения

Вчера, 12:25
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© РИА Новости / Григорий СысоевВ городах можно организовать контейнерную площадку для раздельного сбора отходов
В городах можно организовать контейнерную площадку для раздельного сбора отходов
© РИА Новости / Григорий Сысоев
ЧЕЛЯБИНСК, 1 июл – РИА Новости. Прокуратура выявила многочисленные нарушения при содержании контейнерных площадок в частном секторе Челябинска, так, в городе не хватает более 100 таких площадок, а имеющиеся не соответствуют правилам благоустройства, сообщил в понедельник пресс-центр прокуратуры региона.
Прокуратура Челябинска проверила, как администрация города осуществляет свои полномочия по вывозу твердых коммунальных отходов в частном секторе Челябинска. По результатам инвентаризации имеющихся мест (площадок) накопления ТКО установлено, что в индивидуальном жилищном фонде есть 283 площадки, но необходимо создать еще 103.
"Проверка показала, что большая часть площадок не соответствует требованиям правил благоустройства и требованиям законодательства в области санитарно-эпидемиологического благополучия населения", - говорится в сообщении.
Так, для создания площадок накопления ТКО в частном секторе нужно благоустроить территорию, выровнять рельеф и обустроить подъездные пути, уточняется в сообщении.
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Кроме того, администрацией не решен вопрос по бюджетному финансированию работ по созданию и содержанию площадок, поясняется в сообщении.
По результатам проверки прокурором города главе Челябинска внесено представление об устранении выявленных нарушений, добавляет пресс-центр.
Одиннадцатого сентября 2018 года в Челябинске закрылась мусорная свалка, работавшая несколько десятков лет. Теперь коммунальные отходы из Челябинска вывозятся на лицензированные полигоны Полетаево, Урефты и Копейска. По данным властей области, после закрытия свалки 11 перевозчиков из 16 в одностороннем порядке перестали вывозить мусор, на контейнерных площадках города скопился мусор, из-за чего вводился режим ЧС.
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