В саду "Эрмитаж" выступил военный оркестр фестиваля "Спасская башня"

МОСКВА, 1 июля. – РИА Новости. В минувшую субботу в саду "Эрмитаж" состоялся концерт военного оркестра фестиваля "Спасская башня" под руководством военного дирижёра, гвардии лейтенанта Алексея Божедомова, сообщили РИА Новости организаторы фестиваля.

В программе оркестра 27-й отдельной гвардейской мотострелковой Севастопольской Краснознамённой бригады нашли место произведения как российских, так и зарубежных композиторов. Открывал выступление "Марш танкистов" Семёна Чернецкого. Прозвучали также популярные песни российских и советских композиторов, в том числе и народные песни.

Из зарубежного репертуара оркестр исполнил пасодобль Enrique Santeugini Rio Rita, одну из самых популярных мелодий XX века "Besame mucho" Consuelo Velazquez, а также другие известные композиции.

"Несмотря на пасмурную погоду, концерт военных музыкантов в саду "Эрмитаж" привлёк многочисленную публику. Свою признательность и благодарность оркестру публика выразила по завершении концерта продолжительными аплодисментами", - говорится в сообщении.

Программа "Военные оркестры в парках" с 2016 года проводится по инициативе Дирекции Фестиваля "Спасская башня" при поддержке Министерства обороны Российской Федерации и Правительства Москвы в лице Департамента культуры города.