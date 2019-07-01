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РИА Новости
Фестиваль "Спасская башня"

В саду "Эрмитаж" выступил военный оркестр фестиваля "Спасская башня"

Вчера, 12:19
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© Фото : Фото предоставлено Дирекцией фестиваля "Спасская башня"В саду "Эрмитаж" состоялся концерт военного оркестра фестиваля "Спасская башня"
В саду Эрмитаж состоялся концерт военного оркестра фестиваля Спасская башня
© Фото : Фото предоставлено Дирекцией фестиваля "Спасская башня"
МОСКВА, 1 июля. – РИА Новости. В минувшую субботу в саду "Эрмитаж" состоялся концерт военного оркестра фестиваля "Спасская башня" под руководством военного дирижёра, гвардии лейтенанта Алексея Божедомова, сообщили РИА Новости организаторы фестиваля.
В программе оркестра 27-й отдельной гвардейской мотострелковой Севастопольской Краснознамённой бригады нашли место произведения как российских, так и зарубежных композиторов. Открывал выступление "Марш танкистов" Семёна Чернецкого. Прозвучали также популярные песни российских и советских композиторов, в том числе и народные песни.
Из зарубежного репертуара оркестр исполнил пасодобль Enrique Santeugini Rio Rita, одну из самых популярных мелодий XX века "Besame mucho" Consuelo Velazquez, а также другие известные композиции.

"Несмотря на пасмурную погоду, концерт военных музыкантов в саду "Эрмитаж" привлёк многочисленную публику. Свою признательность и благодарность оркестру публика выразила по завершении концерта продолжительными аплодисментами", - говорится в сообщении.

Программа "Военные оркестры в парках" с 2016 года проводится по инициативе Дирекции Фестиваля "Спасская башня" при поддержке Министерства обороны Российской Федерации и Правительства Москвы в лице Департамента культуры города.
Медиагруппа "Россия сегодня" выступает официальным информационным агентством фестиваля.
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Фестиваль "Спасская башня"Москва
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