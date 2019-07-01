Россия отвергает любые формы шантажа и давления, заявил Лавров

Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров выступает на открытии Второго Международного форума "Развитие парламентаризма" во время первого пленарного заседания. 1 июля 2019

Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров выступает на открытии Второго Международного форума "Развитие парламентаризма" во время первого пленарного заседания. 1 июля 2019

МОСКВА, 1 июл - РИА Новости. Россия отвергает любые формы шантажа и давления в международных отношениях, в том числе односторонние санкции и торговые войны, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров.

"Неприемлемы попытки смены неугодных правительств за их независимую политику, неприемлемы попытки организации и поддержки антиконституционных государственных переворотов. Эта практика решительно осуждена подавляющим большинством государств во многих резолюциях Генеральной ассамблеи ООН. И, конечно же, отвергаем любые формы шантажа и давления, включая односторонние санкции и торговые войны", - заявил Лавров на открытии международного форума "Развитие парламентаризма".

Он отметил, что Россия заинтересована в повышении предсказуемости в международных делах, продвижении повестки дня, "которая способствовала бы обеспечению их (населения) мирного, безопасного будущего, повышения качества их жизни и благосостояния". "Поэтому представляется важным, чтобы политики не жертвовали коллективными интересами своих граждан ради сиюминутных геополитических сомнительных дивидендов", - добавил министр.