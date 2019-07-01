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РИА Новости

Онищенко прокомментировал изменение правил продажи молочной продукции

Вчера, 12:10
2014
© РИА Новости / Владимир ТрефиловГеннадий Онищенко во время пресс-конференции в МИА "Россия сегодня"
Геннадий Онищенко во время пресс-конференции в МИА Россия сегодня
© РИА Новости / Владимир Трефилов
МОСКВА, 1 июл — РИА Новости. Экс-глава Роспотребнадзора и депутат Госдумы Геннадий Онищенко оценил изменение правил продажи молочных продуктов.
С 1 июля продавцы должны выделять продукцию без заменителей молочного жира.
Онищенко назвал эту меру "вынужденным экспериментом". Предполагается, что нововведение облегчит покупателям выбор нужных товаров, однако депутат считает, что потребители все равно не станут грамотнее.

"Нам нужно работать с потребителем, делать его грамотным. Учить не по принципу "подайте Христа ради, что у вас есть", а чтобы он четко понимал свои права и заявлял о них", — приводит портал URA.ru слова Онищенко.

По словам депутата, изменение правил продажи — лишь "шаг в нужном направлении".
Покупатель держит в руках бутылку молока
Вчера, 07:27
В РФ изменились правила продажи молочных продуктов
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Геннадий ОнищенкоЭкономика
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