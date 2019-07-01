Онищенко прокомментировал изменение правил продажи молочной продукции

МОСКВА, 1 июл — РИА Новости. Экс-глава Роспотребнадзора и депутат Госдумы Геннадий Онищенко оценил изменение правил продажи молочных продуктов.
С 1 июля продавцы должны выделять продукцию без заменителей молочного жира.
Онищенко назвал эту меру "вынужденным экспериментом". Предполагается, что нововведение облегчит покупателям выбор нужных товаров, однако депутат считает, что потребители все равно не станут грамотнее.
"Нам нужно работать с потребителем, делать его грамотным. Учить не по принципу "подайте Христа ради, что у вас есть", а чтобы он четко понимал свои права и заявлял о них", — приводит портал URA.ru слова Онищенко.
По словам депутата, изменение правил продажи — лишь "шаг в нужном направлении".