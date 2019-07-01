Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2019-07-01T11:52Z
https://ria.ru/20190701/1556078124.html
https://cdn22.img.ria.ru/i/ria_soc.png
РИА Новости
Новости Подмосковья

В Подмосковье построили газопроводы в округах Шаховская и Шатура

Вчера, 11:52
8
МОСКВА, 1 июл - РИА Новости. В населенных пунктах городских округов Шатура и Шаховская в рамках губернаторской программы "Развитие газификации в Московской области до 2025 года" построены газопроводы, говорится в сообщении пресс-службы вице-губернатора Подмосковья Дмитрия Пестова.
"Благодаря этому создана возможность подключения к газовым сетям более 200 частных и пяти многоквартирных домов, в которых проживает в общей сложности около тысячи человек. Новые газопроводы построены в деревне Дор городского округа Шаховская и деревне Семеновская городского округа Шатура. Их общая протяженность почти 12 километров", - подчеркивается в пресс-релизе.
Как отмечается в сообщении, с начала года на территории Подмосковья по губернаторской программе введено в эксплуатацию уже восемь газопроводов. Объекты газификации построены в городских округах Истра, Можайский, Пушкинский, Раменский, Шатура и Шаховская.
"Всего в этом году планируется построить и ввести в эксплуатацию 50 новых объектов газификации. Благодаря этому возможность газифицировать свои дома появится еще у 10 тысяч жителей Подмосковья", - цитирует пресс-служба слова Пестова.
Застройка в районе канала имени Москвы
28 июня, 08:00
Генпланы муниципалитетов Подмосковья будут приняты до конца года
000000
Обсудить 0
Новости ПодмосковьяШатураМосковская область
Рекомендуем
Российские рубли
В Подмосковье стартовал прием заявок на финансовую поддержку малому бизнесу
РИА
Новости
Нижегородская область будет сотрудничать по нацпроектам с "Центром Келдыша"
Банкноты номиналом 5000 рублей
Подмосковье получит 1 млрд рублей от Фонда ЖКХ на расселение "аварийки"
Открытие международного военно-технического форума Армия-2019
Тюменцы завоевали "серебро" на всеармейском конкурсе в рамках АрМИ-2019
Лента
новостей
Выставка номинантов на премию Инновация в нижегородском Арсенале
В Нижнем Новгороде открылась выставка номинантов на премию "Инновация"
Волонтеры со знанием английского будут работать на GMIS в Екатеринбурге
Работа станции переливания крови
Подмосковная станция переливания крови начала работать без выходных
Около трех тысяч человек посетили фестивали на Стрелке в Нижнем Новгороде
Ученики в аудитории во время сдачи единого государственного экзамена
В Московской области завершился основной период сдачи ЕГЭ
Губернаторский бал в Краснодаре
Рекордное число выпускников Кубани приняли участие в губернаторском балу
Денис Мацуев
На Урале прошел международный фестиваль "Денис Мацуев представляет…"
В подмосковном Домодедово открылся специализированный медцентр
Нижний Новгород
В Нижнем Новгороде вручили премию "Инновация"
Газодобывающее предприятие
Россия поставила Сербии 2,1 миллиарда кубометров газа в 2018 году
Символический сварной шов Турецкого потока
Российский посол назвал условие продления "Турецкого потока" в Европу
ПолитикаОбществоЭкономикаВ миреПроисшествияСпортНаукаКультураНедвижимостьРелигияТуризмРадиоПодкасты
СпецпроектыРекламаПродукты и услугиПресс-центрRia.ru в AppStoreRia.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Анисимов А.С.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
03:18Турецкий депутат не исключил, что С-400 разместят на границе с Сирией
03:13Россия запустит "космические парусники" для изучения Солнца в 2019 году
03:11Эксперт: коммерческий промысел китов в Японии не сократит их численность
03:09Торпред России в ФРГ рассказал о работе немецкого бизнеса
03:01Минобороны может получить боевые бронепикапы "Есаул"
02:49Глава украинской делегации в ПАСЕ назвал Зеленского "невеждой"
02:48Трамп пообещал впервые показать танки в Вашингтоне на День независимости
02:33В Мексике три человека пострадали при взрыве на газопроводе
02:22Президент Мексики отчитался перед народом через год после победы на выборах
02:06США расширили список товаров из ЕС для пошлин за поддержку авиастроения
02:05В Мексике облегчили жизнь безнадежно больным
01:55На границе России и Латвии горят более 20 гектаров торфяных болот
01:53Павлиашвили прокомментировал отказ Катамадзе выступать в России
01:43Живущий в Чехии украинец прятал почти миллион долларов в диване
01:38Москвич остался без денег после того, как попил предложенной таксистом воды
01:37Трамп заявил, что ждет скорой встречи с Ким Чен Ыном
01:34В Киеве исключили возможность признания русского региональным языком
01:23В США оценили объемы производства Россией ракет "Авангард"
01:12Трамп обсудил с Макроном превышение Ираном запасов урана
01:07Принятие хартии ОПЕК+ является серьезным делом, заявил аль-Фалих
Лента новостейМолния