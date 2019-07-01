В Подмосковье построили газопроводы в округах Шаховская и Шатура

МОСКВА, 1 июл - РИА Новости. В населенных пунктах городских округов Шатура и Шаховская в рамках губернаторской программы "Развитие газификации в Московской области до 2025 года" построены газопроводы, говорится в сообщении пресс-службы вице-губернатора Подмосковья Дмитрия Пестова.

"Благодаря этому создана возможность подключения к газовым сетям более 200 частных и пяти многоквартирных домов, в которых проживает в общей сложности около тысячи человек. Новые газопроводы построены в деревне Дор городского округа Шаховская и деревне Семеновская городского округа Шатура. Их общая протяженность почти 12 километров", - подчеркивается в пресс-релизе.

Как отмечается в сообщении, с начала года на территории Подмосковья по губернаторской программе введено в эксплуатацию уже восемь газопроводов. Объекты газификации построены в городских округах Истра, Можайский, Пушкинский, Раменский, Шатура и Шаховская.