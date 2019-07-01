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РИА Новости

Американские эксперты предрекли России проблемы с набором призывников

Вчера, 11:52
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© РИА Новости / Александр Кряжев / Перейти в фотобанкНашивки на военную форму для призывников
Нашивки на военную форму для призывников
© РИА Новости / Александр Кряжев
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МОСКВА, 1 июл - РИА Новости. Вооруженные силы России ближе к 2024 году столкнутся с трудностями при наборе призывников из-за демографической ямы, но смогут преодолеть их, прогнозирует авторитетный исследовательский центр RAND (США).
"Россия, вероятнее всего, столкнется с повышением затрат на комплектование армии в связи с сокращением количества мужчин призывного возраста к 2024 году, но тем не менее сможет набрать достаточно человек, чтобы сохранить нынешнюю численность Вооруженных сил", - говорится в исследовании.
По мнению экспертов, в ближайшее время основными целями ВС РФ останутся "стратегическое сдерживание, региональное доминирование и внутренняя безопасность".
По мнению экспертов, Россия продолжит концентрироваться на разработке систем дальнего действия, управления, связи и разведки, а также на высокомобильных силах.
Как пишут эксперты, возможности России "бросают серьезный вызов, который потребует гибкости и готовности к интенсивному конфликту с хорошо вооруженными противниками", но "крайне маловероятно", что Россия готовится к масштабной войне на чужой земле.
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Тем не менее растущая военная мощь России, по оценке RAND, "представляет угрозу для армии США в Европе". С другой стороны, считают эксперты, РФ будет стремиться сотрудничать с Западом по таким вопросам, как борьба с терроризмом на Ближнем Востоке.
RAND Corporation — некоммерческая неправительственная организация, получающая финансирование от правительства США и частных спонсоров. Корпорация с годовым бюджетом около 250 миллионов долларов занимается исследованиями и консультированием в вопросах политики, безопасности, образования, энергетики, науки и благотворительности, провозглашая своей целью "благосостояние и безопасность США".
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Вооруженные силы РФРоссияСШАВ мире
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