Американские эксперты предрекли России проблемы с набором призывников

МОСКВА, 1 июл - РИА Новости. Вооруженные силы России ближе к 2024 году столкнутся с трудностями при наборе призывников из-за демографической ямы, но смогут преодолеть их, прогнозирует авторитетный исследовательский центр RAND (США).

"Россия, вероятнее всего, столкнется с повышением затрат на комплектование армии в связи с сокращением количества мужчин призывного возраста к 2024 году, но тем не менее сможет набрать достаточно человек, чтобы сохранить нынешнюю численность Вооруженных сил", - говорится в исследовании.

По мнению экспертов, в ближайшее время основными целями ВС РФ останутся "стратегическое сдерживание, региональное доминирование и внутренняя безопасность".

По мнению экспертов, Россия продолжит концентрироваться на разработке систем дальнего действия, управления, связи и разведки, а также на высокомобильных силах.

Как пишут эксперты, возможности России "бросают серьезный вызов, который потребует гибкости и готовности к интенсивному конфликту с хорошо вооруженными противниками", но "крайне маловероятно", что Россия готовится к масштабной войне на чужой земле.

Тем не менее растущая военная мощь России, по оценке RAND, "представляет угрозу для армии США в Европе". С другой стороны, считают эксперты, РФ будет стремиться сотрудничать с Западом по таким вопросам, как борьба с терроризмом на Ближнем Востоке.