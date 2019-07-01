В Бурятии несколько мостов и дорог пострадали от паводков

"За минувшую неделю в связи с интенсивным выпадением осадков на территории Бурятии произошли случаи подтопления домов и объектов инфраструктуры, в ряде районов размыто дорожное полотно. Были введены режимы ЧС или "Повышенная готовность" на территории нескольких муниципалитетов и в Улан-Удэ. Специалисты ГКУ "Бурятрегионавтодор", минтранса РБ и республиканского ГУМЧС ведут работы по устранению ущерба", - говорится в сообщении.

По данным минтранса республики, размыло земляное полотно на региональной автодороге Улан-Удэ - Турунтаево - Курумкан - Новый Уоян. В селе Ярикта закрыто движение через мост, у которого размыло опоры. Из-за повреждения подъездных путей к мосту через реку Яриктинка действует режим ЧС на территории поселения Улюнское. Еще один мост закрыт на автодороге в Курумканском районе. В Окинском районе пострадали несколько участков автодороги "Монды - Орлик". В воскресенье в селе Нижний Саянтуй подтоплены приусадебные участки 15 домов. В дачном обществе "Селенга" подтоплены подвалы в четырех домах и 16 приусадебных участках.