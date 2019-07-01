Косачев прокомментировал возможность подписания нового договора СНВ-3

МОСКВА, 1 июл - РИА Новости. Новый вариант Договора о сокращении стратегических наступательных вооружений (СНВ) не будет подготовлен и подписан до конца нынешнего президентского срока лидера США Дональда Трампа, но есть возможность успеть продлить нынешний до его истечения, заявил РИА Новости председатель комитета Совета Федерации по международным делам Константин Косачев.

"Разработка нового документа в остающееся время абсолютно нереальна. Этот процесс, как показывает опыт, занимает обычно все время с момента подписания предыдущего договора и до последующего. Это, как правило, пять-семь лет, может быть, десять. У нас остается полтора, это совершенно точно те сроки, в которые разработать новый договор абсолютно не представляется возможным. К моему глубокому сожалению, время было упущено", - сказал Косачев.

Вместе с тем, подчеркнул сенатор, за оставшееся время можно успеть провести необходимые консультации для приятия решения о продлении действующего СНВ-3.

"До последнего момента американская сторона говорила, что определится в этом вопросе не раньше 2020 года. Теперь появились признаки того, что это определение позиции может произойти раньше, возможно, уже произошло, поскольку назначены соответствующие команды для проведения консультаций. Для того, чтобы сохранить этот договор в действии через полтора года, столь длительного времени не требуется, это вполне реальная задача", - сказал Косачев.

Председатель комитета отметил, что сейчас необходимо сконцентрировать усилия на том, чтобы добиться продления действующего СНВ и не допустить тем самым вакуума в сфере договоренностей в контроле над стратегическими ядерными вооружениями.

"Этот процесс надо всемерно поддерживать, культивировать и поощрять", - добавил он.

СНВ-3, подписанный в 2010 году Бараком Обамой и Дмитрием Медведевым, остается единственным действующим договором между Россией и США об ограничении вооружений. Соглашение истекает в 2021 году, и пока в Вашингтоне не решили, стоит ли его продлевать. Россия в свою очередь неоднократно заявляла, что готова это обсудить.