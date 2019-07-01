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РИА Новости

Косачев прокомментировал возможность подписания нового договора СНВ-3

Вчера, 11:41
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© РИА Новости / Владимир Астапкович / Перейти в фотобанкКонстантин Косачев на форум "Арктика – территория диалога". День второй
Константин Косачев на форум Арктика – территория диалога. День второй
© РИА Новости / Владимир Астапкович
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МОСКВА, 1 июл - РИА Новости. Новый вариант Договора о сокращении стратегических наступательных вооружений (СНВ) не будет подготовлен и подписан до конца нынешнего президентского срока лидера США Дональда Трампа, но есть возможность успеть продлить нынешний до его истечения, заявил РИА Новости председатель комитета Совета Федерации по международным делам Константин Косачев.
"Разработка нового документа в остающееся время абсолютно нереальна. Этот процесс, как показывает опыт, занимает обычно все время с момента подписания предыдущего договора и до последующего. Это, как правило, пять-семь лет, может быть, десять. У нас остается полтора, это совершенно точно те сроки, в которые разработать новый договор абсолютно не представляется возможным. К моему глубокому сожалению, время было упущено", - сказал Косачев.
Вместе с тем, подчеркнул сенатор, за оставшееся время можно успеть провести необходимые консультации для приятия решения о продлении действующего СНВ-3.
"До последнего момента американская сторона говорила, что определится в этом вопросе не раньше 2020 года. Теперь появились признаки того, что это определение позиции может произойти раньше, возможно, уже произошло, поскольку назначены соответствующие команды для проведения консультаций. Для того, чтобы сохранить этот договор в действии через полтора года, столь длительного времени не требуется, это вполне реальная задача", - сказал Косачев.
Договор по СНВ-3
21 июня 2013, 19:25
Договор по СНВ-3Президент США Барак Обама выступил с инициативой по сокращению США и РФ арсеналов стратегических наступательных вооружений на треть и сокращению тактического ядерного оружия в Европе.
Председатель комитета отметил, что сейчас необходимо сконцентрировать усилия на том, чтобы добиться продления действующего СНВ и не допустить тем самым вакуума в сфере договоренностей в контроле над стратегическими ядерными вооружениями.
"Этот процесс надо всемерно поддерживать, культивировать и поощрять", - добавил он.
СНВ-3, подписанный в 2010 году Бараком Обамой и Дмитрием Медведевым, остается единственным действующим договором между Россией и США об ограничении вооружений. Соглашение истекает в 2021 году, и пока в Вашингтоне не решили, стоит ли его продлевать. Россия в свою очередь неоднократно заявляла, что готова это обсудить.
Президент РФ Владимир Путин сообщил 29 июня, что на переговорах с Трампом на саммите G20 в японской Осаке обсудил СНВ. Он объявил, что стороны поручили внешнеполитическим ведомствам начать консультации по договору, однако отметил, что пока рано говорить, приведут ли они к продлению документа.
Американские межконтинентальный баллистические ракеты LGM-30G Minuteman и LG-118A Peacekeeper
17 июня, 13:47
Эксперт: Вашингтон готовит СНВ-3 судьбу договора о РСМДКоличество ядерного оружия сокращается, в то же время обладающие им страны продолжают его модернизировать, сказано в докладе SIPRI. Политолог Алексей Анпилогов в эфире радио Sputnik высказал мнение, что главная опасность сегодня ‒ не в модернизации этого оружия.
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Договор СНВ-3РоссияСШАПолитика
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