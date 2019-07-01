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РИА Новости

Более 300 рабочих завода в Тверской области получили долги по зарплате

Вчера, 11:38
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МОСКВА, 1 июл - РИА Новости. Роструд сообщил о погашении задолженности по зарплате перед более чем 300 работниками станкостроительного завода в Тверской области.
"В связи с обращением работника территориальный орган Роструда в Тверской области провел проверку в ООО "Савеловский станкостроительный завод"... Работодатель допустил образование задолженности по заработной плате перед 318 работниками за май", - говорится в сообщении на сайте ведомства.
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Сумма долга по зарплате составила 2 миллиона 624 тысячи рублей. Выявленная задолженность по оплате труда полностью погашена, добавляется в сообщении.
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РострудТверская областьОбщество
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