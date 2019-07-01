Более 300 рабочих завода в Тверской области получили долги по зарплате

МОСКВА, 1 июл - РИА Новости. Роструд сообщил о погашении задолженности по зарплате перед более чем 300 работниками станкостроительного завода в Тверской области.

"В связи с обращением работника территориальный орган Роструда в Тверской области провел проверку в ООО "Савеловский станкостроительный завод"... Работодатель допустил образование задолженности по заработной плате перед 318 работниками за май", - говорится в сообщении на сайте ведомства.