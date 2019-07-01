Восемь кандидатов подали документы на выборы сахалинского губернатора

ЮЖНО-САХАЛИНСК, 1 июл - РИА Новости. Восемь человек претендуют на пост губернатора Сахалинской области, где в понедельник завершился прием документов от кандидатов, сообщила РИА Новости председатель региональной избирательной комиссии Виктория Черкасова.
"На кресло главы региона претендуют восемь человек – три самовыдвиженца и пять представителей политических партий. Им всем предстоит не позднее 18:00 (10:00 мск) 11 июля сдать еще документы о сборе 30 подписей в свою поддержку от депутатов районных собраний, а самовыдвиженцам – еще от 2 тысяч избирателей Сахалина и Курил. В течение 10 дней областной избирком рассмотрит документы претендентов и примет решение по их регистрации в качестве кандидатов в губернаторы Сахалинской области", - рассказала собеседница агентства.
На кресло губернатора претендуют самовыдвиженцы: временно исполняющий обязанности главы региона Валерий Лимаренко, депутат областной думы от КПРФ Светлана Иванова и адвокат из Южно-Сахалинска Екатерина Толмачева. От партий выдвинуты первый секретарь областного отделения "Коммунистов России" Дмитрий Зенкин, депутат Госдумы Алексей Корниенко от КПРФ, депутат областной думы Дмитрий Флеер от ЛДПР, начальник регионального управления КПСС Дмитрий Кочергин и руководитель Совета регионального отделения партии "Справедливая Россия" Александр Анистратов.
Досрочные выборы в регионе назначены в связи с тем, что в сентябре 2018 года президент России назначил Олега Кожемяко, руководившего Сахалинской областью с 2015 года, врио губернатора Приморского края. В декабре того же года временно исполняющим обязанности сахалинского губернатора был назначен Валерий Лимаренко. Выборы состоятся в единый день голосования 8 сентября.