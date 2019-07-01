Восемь кандидатов подали документы на выборы сахалинского губернатора

"На кресло главы региона претендуют восемь человек – три самовыдвиженца и пять представителей политических партий. Им всем предстоит не позднее 18:00 (10:00 мск) 11 июля сдать еще документы о сборе 30 подписей в свою поддержку от депутатов районных собраний, а самовыдвиженцам – еще от 2 тысяч избирателей Сахалина и Курил. В течение 10 дней областной избирком рассмотрит документы претендентов и примет решение по их регистрации в качестве кандидатов в губернаторы Сахалинской области", - рассказала собеседница агентства.