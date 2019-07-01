Иркутские спасатели помогли туристам выбраться из водной ловушки

ИРКУТСК, 1 июл – РИА Новости. Спасатели в Иркутской области помогли туристам выбраться из водной ловушки, в которую превратилось из-за подъема воды в реке их место отдыха, сообщает региональное правительство.

В результате резкого подъема уровня воды в реках Бирюса, Уда, Ут, Ия, Икейка и Кирей в 6 районах Иркутской области были подтоплены 83 населенных пунктах. Пострадали почти 6,7 тысячи жилых домов, в которых проживают 32,7 тысячи человек. Наводнение было вызвано ливневыми дождями, прошедшими в горах Восточного Саяна.

"Сотрудники южного поисково-спасательного отряда ОГБУ "Пожарно-спасательной службы Иркутской области" помогли группе туристов из Иркутска выбраться из водной ловушки", - говорится в сообщении.

По словам начальника отряда Владимира Демина, трое молодых людей – семейная пара и их знакомая – отдыхали на реке Новоснежная в Слюдянском районе. На легковом автомобиле они по мелководью переправились на косу, находящуюся на другом берегу реки, и разбили там бивуак. В ночь на 30 июня уровень реки из-за дождей в горах резко поднялся, коса превратилась в остров. Отдыхающие оказались отрезанными от внешнего мира.