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РИА Новости

Московский авиационный центр в 2019 году потушил семь пожаров

Вчера, 11:27
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© Фото : МАЦТушение пожара вертолетом
Тушение пожара вертолетом
© Фото : МАЦ
Тушение пожара вертолетом. Архивное фото
МОСКВА, 1 июл – РИА Недвижимость. Экипажи Московского авиационного центра (МАЦ) в первом полугодии 2019 года совершили 386 вылетов и потушили семь пожаров, в том числе пять природных, рассказали РИА Недвижимость в понедельник в пресс-службе центра.
"Только для ликвидации лесных очагов возгораний столичной авиацией было сброшено 560 тонн воды. Всего с начала года экипажи пожарных вертолетов выполнили 157 сливов и сбросили 785 тонн воды", - уточнили в пресс-службе.
Кроме того, санитарные вертолеты центра в первом полугодии эвакуировали свыше 370 пострадавших в ДТП и других чрезвычайных ситуациях, добавил представитель МАЦ.
Санитарный вертолет Московского авиационного центра (МАЦ)
13 мая, 13:57
Cанитарные вертолеты МАЦ за десять лет эвакуировали 5,5 тысячи человек
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