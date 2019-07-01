Московский авиационный центр в 2019 году потушил семь пожаров

МОСКВА, 1 июл – РИА Недвижимость. Экипажи Московского авиационного центра (МАЦ) в первом полугодии 2019 года совершили 386 вылетов и потушили семь пожаров, в том числе пять природных, рассказали РИА Недвижимость в понедельник в пресс-службе центра.

"Только для ликвидации лесных очагов возгораний столичной авиацией было сброшено 560 тонн воды. Всего с начала года экипажи пожарных вертолетов выполнили 157 сливов и сбросили 785 тонн воды", - уточнили в пресс-службе.