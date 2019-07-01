МЧС продолжает перебрасывать спасателей и технику в Иркутскую область

МОСКВА, 1 июл - РИА Новости. МЧС России продолжает наращивать группировку сил и средств в зоне наводнения в Иркутской области, сообщили РИА Новости в понедельник в пресс-службе МЧС России.

"МЧС России продолжает наращивать группировку сил и средств, проводит мониторинг паводковой обстановки", - отметил представитель ведомства.

По данным министерства, к ликвидации последствий наводнения в настоящее время привлечены более 1,41 тысячи человек и 287 единиц техники, в том числе четыре воздушных судна.

На телефон горячей линии главного управления МЧС по Иркутской области поступило 2,66 тысячи обращений за помощью.

По прогнозу Росгидромета и центра "Антистихия" МЧС России, в Усольском, Иркутском и Слюдянском районах в понедельник прогнозируется выпадение осадков до 5 миллиметров с порывами ветра при грозе до 15 метров в секунду.