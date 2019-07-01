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РИА Новости

Российский посол рассказал о попытках исказить цели гумцентра в Нише

Вчера, 11:20
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© AFP 2019 / Andrej IsakovicСотрудники Российско-сербского гуманитарного центра в городе Ниш
Сотрудники Российско-сербского гуманитарного центра в городе Ниш
© AFP 2019 / Andrej Isakovic
МОСКВА, 1 июл - РИА Новости. Посол России в Белграде Александр Боцан-Харченко заявил о попытках исказить цели гуманитарного центра, открытого при российском участии в сербском Нише.
"Имеет место и неправильная интерпретация нашего сотрудничества со странами региона. Самым ярким примером является совершенно чудовищное искажение сути и целей нашего совместного Российско-сербского гуманитарного центра в Нише", - заявил он в интервью РИА Новости.
История центра берет начало из опыта гуманитарного сотрудничества с участием МЧС России в ликвидации катастроф в Сербии и в целом на Балканах, которое началось еще в 1990-е годы, сказал дипломат. Российские спасатели и пожарные, авиация и техника из Россию играли основную роль в тушении пожаров от Греции до Хорватии, напомнил он.
В создании центра были заинтересованы все, и идею активнейшим образом поддерживали не только в Сербии, но и в других странах, поскольку идет в том числе о ликвидации стихийных бедствий на Адриатике, где бывает множество европейских туристов. Однако впоследствии на Западе заговорили о том, что гуманитарный центр является "военной базой" и "шпионским гнездом", сказал посол.
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По его словам, Москва неоднократно объясняла суть работы центра и его задачи, приглашала принять участие в дне открытых дверей, но на мероприятие "почти никто не явился, потому что если прийти, нельзя будет потом врать и выдумывать совершенно нелепые вещи".
"Мне очень жаль, что извне делаются попытки подорвать сотрудничество, которое необходимо не только нам и сербам, но и в принципе Европе. Весьма негативно, что не были подписаны дальнейшие соглашения, которые облегчают его деятельность и работу персонала", - заявил Боцан-Харченко.
Читайте полный текст интервью с послом России в Сербии >>
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