Российский посол рассказал о попытках исказить цели гумцентра в Нише

МОСКВА, 1 июл - РИА Новости. Посол России в Белграде Александр Боцан-Харченко заявил о попытках исказить цели гуманитарного центра, открытого при российском участии в сербском Нише.

"Имеет место и неправильная интерпретация нашего сотрудничества со странами региона. Самым ярким примером является совершенно чудовищное искажение сути и целей нашего совместного Российско-сербского гуманитарного центра в Нише", - заявил он в интервью РИА Новости.

История центра берет начало из опыта гуманитарного сотрудничества с участием МЧС России в ликвидации катастроф в Сербии и в целом на Балканах, которое началось еще в 1990-е годы, сказал дипломат. Российские спасатели и пожарные, авиация и техника из Россию играли основную роль в тушении пожаров от Греции до Хорватии, напомнил он.

В создании центра были заинтересованы все, и идею активнейшим образом поддерживали не только в Сербии, но и в других странах, поскольку идет в том числе о ликвидации стихийных бедствий на Адриатике, где бывает множество европейских туристов. Однако впоследствии на Западе заговорили о том, что гуманитарный центр является "военной базой" и "шпионским гнездом", сказал посол.

По его словам, Москва неоднократно объясняла суть работы центра и его задачи, приглашала принять участие в дне открытых дверей, но на мероприятие "почти никто не явился, потому что если прийти, нельзя будет потом врать и выдумывать совершенно нелепые вещи".