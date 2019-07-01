Посол: балканские страны, вступившие в НАТО, не получили преимуществ

МОСКВА, 1 июл - РИА Новости. Балканские страны, которые вступили в НАТО, не получили никаких преимуществ, заявил в интервью РИА Новости российский посол в Сербии Александр Боцан-Харченко.

"Никаких преимуществ балканские страны, которые вступили в НАТО, не получили", - заявил он.

Посол пояснил, что перед присоединением к альянсу странам часто говорили, например, что вступление в НАТО нарастит их инвестиционную привлекательность и будет иметь конкретный экономический эффект, но этого не произошло. Напротив, новые страны-члены стали нести дополнительные расходы согласно требованиям организации.