Посол: балканские страны, вступившие в НАТО, не получили преимуществ

МОСКВА, 1 июл - РИА Новости. Балканские страны, которые вступили в НАТО, не получили никаких преимуществ, заявил в интервью РИА Новости российский посол в Сербии Александр Боцан-Харченко.
"Никаких преимуществ балканские страны, которые вступили в НАТО, не получили", - заявил он.
Посол пояснил, что перед присоединением к альянсу странам часто говорили, например, что вступление в НАТО нарастит их инвестиционную привлекательность и будет иметь конкретный экономический эффект, но этого не произошло. Напротив, новые страны-члены стали нести дополнительные расходы согласно требованиям организации.
Вступление в альянс также не обеспечивает примирения исторических балканских противоречий, сказал дипломат. "Чаще эти проблемы загоняются под ковёр, развиваются латентно и могут дать негативные всплески", - заявил он, приведя в пример отсутствие реакции НАТО на идеи создания "Великой Албании".
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