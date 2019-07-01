Россия готова к конкуренции на газовом рынке Европы, заявил посол

МОСКВА, 1 июл - РИА Новости. Москва готова к конкуренции на газовом рынке Европы, но на здоровой, добросовестной основе, заявил в интервью РИА Новости российский посол в Сербии Александр Боцан-Харченко.

"Россия тщательным образом выполняет свои обязательства. Партнеры это понимают. Но и вопрос недобросовестной конкуренции совершенно очевиден", - заявил он.

"К конкуренции в России готовы, но на нормальной, здоровой основе, без недобросовестных подходов", - добавил посол.