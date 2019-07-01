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РИА Новости

Россия готова к конкуренции на газовом рынке Европы, заявил посол

Вчера, 11:15
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МОСКВА, 1 июл - РИА Новости. Москва готова к конкуренции на газовом рынке Европы, но на здоровой, добросовестной основе, заявил в интервью РИА Новости российский посол в Сербии Александр Боцан-Харченко.
"Россия тщательным образом выполняет свои обязательства. Партнеры это понимают. Но и вопрос недобросовестной конкуренции совершенно очевиден", - заявил он.
"К конкуренции в России готовы, но на нормальной, здоровой основе, без недобросовестных подходов", - добавил посол.
Проект "Турецкий поток" предполагает строительство газопровода, состоящего из двух ниток мощностью по 15,75 миллиарда кубометров каждая. Первая нитка предназначена для поставок российского газа турецким потребителям, вторая — для газоснабжения стран Южной и Юго-Восточной Европы. Запуск газопровода планируется до конца 2019 года.
Читайте полный текст интервью с послом России в Сербии >>
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