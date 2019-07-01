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РИА Новости

В Приангарье почти 3,3 тысячи жилых домов остаются в зоне подтопления

Вчера, 11:10
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© РИА Новости / Кирилл Шипицин / Перейти в фотобанкВид на подтопленные районы Тулуна. 30 июня 2019
Вид на подтопленные районы Тулуна. 30 июня 2019
© РИА Новости / Кирилл Шипицин
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 1 июл - РИА Новости. Порядка 3,3 тысячи жилых домов продолжают находиться в зоне подтопления паводковыми водами на территории Иркутской области, сообщили РИА Новости в понедельник в пресс-службе МЧС России.
"По состоянию на 06.00 1 июля в Иркутской области остаются подтопленными шесть районов, 55 населенных пунктов, всего в целом 3,29 тысячи жилых домов", - сказал собеседник агентства.
Он уточнил, что за сутки подтопленными оказались еще 1,75 тысячи жилых домов. Всего в зоне паводка проживают 9,81 тысячи человек, в том числе 2,6 тысячи детей. Водой также подтоплены 18 социально значимых объектов, 3,6 тысячи приусадебных участков и семь участков автомобильных дорог.
"Спасатели эвакуировали 2,27 тысячи человек, в том числе 512 детей, из них в 13 ПВР (пунктах временного размещения – ред.) размещены 636 человек, в том числе 182 ребенка", - добавил представитель ведомства.
Вид на подтопленные районы Тулуна. 30 июня 2019
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