В Приангарье почти 3,3 тысячи жилых домов остаются в зоне подтопления

МОСКВА, 1 июл - РИА Новости. Порядка 3,3 тысячи жилых домов продолжают находиться в зоне подтопления паводковыми водами на территории Иркутской области, сообщили РИА Новости в понедельник в пресс-службе МЧС России.

"По состоянию на 06.00 1 июля в Иркутской области остаются подтопленными шесть районов, 55 населенных пунктов, всего в целом 3,29 тысячи жилых домов", - сказал собеседник агентства.

Он уточнил, что за сутки подтопленными оказались еще 1,75 тысячи жилых домов. Всего в зоне паводка проживают 9,81 тысячи человек, в том числе 2,6 тысячи детей. Водой также подтоплены 18 социально значимых объектов, 3,6 тысячи приусадебных участков и семь участков автомобильных дорог.