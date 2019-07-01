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РИА Новости

Российский посол рассказал об усугублении проблем в Северной Македонии

Вчера, 10:59
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© РИА Новости / Алексей НикольскАлександр Боцан-Харченко
Александр Боцан-Харченко
© РИА Новости / Алексей Никольск
МОСКВА, 1 июл - РИА Новости. Этнические проблемы в Северной Македонии за период евроатлантического крена только усугубились, заявил в интервью РИА Новости российский посол в соседней Сербии Александр Боцан-Харченко.
"Идет затягивание Северной Македонии в альянс. При этом за весь период евроатлантического крена Скопье этнические проблемы только усугубились", - заявил он.
Посол пояснил, что албанцы в Северной Македонии выдвигают свои требования все более активно и напористо. С поощрения Тираны они выходят за рамки Охридского соглашения 2001 года, которое предотвратило разрастание конфликта между македонцами-славянами и албанским населением, сказал дипломат.
"Во многом затяжной внутренний кризис, который был в Северной Македонии, связан с односторонним вмешательством Запада", - добавил он.
Читайте полный текст интервью с послом России в Сербии >>
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20 июня, 17:05
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Александр Боцан-ХарченкоСеверная МакедонияВ мире
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