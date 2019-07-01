Российский посол рассказал об усугублении проблем в Северной Македонии

МОСКВА, 1 июл - РИА Новости. Этнические проблемы в Северной Македонии за период евроатлантического крена только усугубились, заявил в интервью РИА Новости российский посол в соседней Сербии Александр Боцан-Харченко.
"Идет затягивание Северной Македонии в альянс. При этом за весь период евроатлантического крена Скопье этнические проблемы только усугубились", - заявил он.
Посол пояснил, что албанцы в Северной Македонии выдвигают свои требования все более активно и напористо. С поощрения Тираны они выходят за рамки Охридского соглашения 2001 года, которое предотвратило разрастание конфликта между македонцами-славянами и албанским населением, сказал дипломат.
"Во многом затяжной внутренний кризис, который был в Северной Македонии, связан с односторонним вмешательством Запада", - добавил он.