Сербы в знак протеста остановили торговлю на севере Косово

БЕЛГРАД, 1 июл — РИА Новости. Сербские предприниматели в знак протеста остановили торговлю на севере Косово, передает национальное телевидение Сербии.
Ранее о планах по прекращению торговли в Косовска-Митровице РИА Новости сообщила зампредседателя движения "Свобода, демократия и правосудие" (СДП) Ксения Божович.
"Это останется так, пока Приштина не отменит пошлины. Мы их предупреждали, что не можем работать при таких пошлинах, и вот что происходит. Пока мы не можем закупать продукцию нормально и работать как во всем мире, это будет продолжаться", — заявил председатель объединения предпринимателей на севере Косово Радош Петрович.
По его словам, к акции присоединились все сербские владельцы торговых точек в регионе.
На прошлой неделе министр торговли Расим Ляйич заявил, что Белград опасается гуманитарной катастрофы в Косово, где местным сербам не хватает продуктов питания из-за пошлин в размере 100%, введенных в ноябре 2018 года косово-албанскими властями на товары из Центральной Сербии.
По данным главы ведомства, из магазинов на севере Косово исчезают, в частности, молоко, мука, крупы и сахар. Согласно подсчетам Минторга, с начала ввода пошлин в край поступило на 228 миллионов евро меньше товаров из Центральной Сербии, чем в прошлом году, а цены на продукты питания выросли на 5,3%.