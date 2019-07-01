Сербы в знак протеста остановили торговлю на севере Косово

"Это останется так, пока Приштина не отменит пошлины. Мы их предупреждали, что не можем работать при таких пошлинах, и вот что происходит. Пока мы не можем закупать продукцию нормально и работать как во всем мире, это будет продолжаться", — заявил председатель объединения предпринимателей на севере Косово Радош Петрович.