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РИА Новости

Уровень воды в реке Чуна в Приангарье снижается

Вчера, 10:56
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© Пресс-служба ГУ МЧС России по Иркутской области / Перейти в фотобанкРежим ЧС ввели в Иркутской области из-за сложной паводковой ситуации
Режим ЧС ввели в Иркутской области из-за сложной паводковой ситуации
© Пресс-служба ГУ МЧС России по Иркутской области
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ИРКУТСК, 1 июл – РИА Новости. Уровень воды в реке Чуна стабильно снижается, в 15 поселках одного из районов Иркутской области - Чунского - из-за паводка подтоплены 333 дома, сообщили РИА Новости в Единой дежурно-диспетчерской службе района.
В результате дождевого паводка в Иркутской области в зоне подтопления оказались 83 населенных пункта в шести районах - Нижнеудинском, Тайшетском, Тулунском, Чунском, Зиминском и Куйтунском. По данным регионального МЧС, всего в области подтоплено почти 6,7 тысячи жилых домов, в которых проживают около 32,7 тысячи человек, в том числе 4050 детей. По последним данным МЧС РФ, в результате наводнения в регионе пять человек погибли, 744 пострадали, 153 госпитализированы.
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Пик паводковой ситуации в Чунском районе пришелся на субботу и воскресенье. Река Чуна, выйдя из берегов, подтопила населенные пункты, возникла угроза прорыва дамбы на одном из притоков.
"Сейчас можно сказать, что уровень воды стабильно падает. В 13.00 (8.00 мск) он составлял 480 сантиметров, спустя два часа снизился до 450 сантиметров. В зоне подтопления 15 поселков", - сообщил собеседник агентства.
Он также уточнил, что подтоплены или повреждены 333 дома, в которых проживает 706 человек. Проблем с продуктами и питьевой водой нет. Работает комиссия по составлению списков пострадавших, уточняется ущерб. В ближайшее время начнутся производиться выплаты компенсаций.
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