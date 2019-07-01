ВТС России и Сербии не подрывает безопасность на Балканах, заявил посол

МОСКВА, 1 июл - РИА Новости. Военно-техническое сотрудничество России и Сербии не подрывает безопасность на Балканах и в Европе в целом, заявил РИА Новости российский посол в Сербии Александр Боцан-Харченко.

"Важно, чтобы не было неправильного понимания и неправильных интерпретаций этого сотрудничества. То, что делает Сербия и в чем мы ей помогаем, нисколько не подрывает безопасность на Балканах и в Европе", - заявил он.

"Ни в коей мере это сотрудничество не направлено против третьих стран. Абсолютно все поставки и договоренности заключаются с учетом всех аспектов безопасности в регионе", - подчеркнул дипломат и отметил, что "никто не держит в уме ситуацию в Косово, развивая военно-техническое сотрудничество с Сербией".

Боцан-Харченко добавил, что Сербия заботится о своей безопасности и проводит модернизацию своей армии в законных рамках с учетом своих суверенных прав, а российские условия оказались наиболее выгодными со всех точек зрения.