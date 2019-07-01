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РИА Новости

ВТС России и Сербии не подрывает безопасность на Балканах, заявил посол

Вчера, 10:45
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МОСКВА, 1 июл - РИА Новости. Военно-техническое сотрудничество России и Сербии не подрывает безопасность на Балканах и в Европе в целом, заявил РИА Новости российский посол в Сербии Александр Боцан-Харченко.
"Важно, чтобы не было неправильного понимания и неправильных интерпретаций этого сотрудничества. То, что делает Сербия и в чем мы ей помогаем, нисколько не подрывает безопасность на Балканах и в Европе", - заявил он.
"Ни в коей мере это сотрудничество не направлено против третьих стран. Абсолютно все поставки и договоренности заключаются с учетом всех аспектов безопасности в регионе", - подчеркнул дипломат и отметил, что "никто не держит в уме ситуацию в Косово, развивая военно-техническое сотрудничество с Сербией".
Александр Боцан-Харченко
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Боцан-Харченко добавил, что Сербия заботится о своей безопасности и проводит модернизацию своей армии в законных рамках с учетом своих суверенных прав, а российские условия оказались наиболее выгодными со всех точек зрения.
Ранее директор "Ростеха" по международному сотрудничеству Виктор Кладов сообщил РИА Новости, что во время визита президента России Владимира Путина в Белград в январе был подписан контракт на поставку авиационной техники. По данным источника агентства, речь идет об истребителях МиГ-29. В октябре 2017 года Россия поставила в Сербию первые шесть истребителей МиГ-29 из наличия своего министерства обороны.
Читайте полный текст интервью с послом России в Сербии >>
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