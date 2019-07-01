Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2019-07-01T10:37Z
https://ria.ru/20190701/1556074720.html
https://cdn22.img.ria.ru/images/rsport/78229/41/782294198_0:146:2816:1730_1036x0_80_0_0_c2849733155a3a33bb30c74be2be1b61.jpg
РИА Новости

Российский посол считает нейтралитет Сербии оправданным

Вчера, 10:37
173
© РИА Новости / Руслан Кривобок / Перейти в фотобанкФлаг Сербии
Флаг Сербии
© РИА Новости / Руслан Кривобок
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 1 июл - РИА Новости. Нейтралитет Сербии оправдан с точки зрения ее национальных интересов, заявил в интервью РИА Новости российский посол в Белграде Александр Боцан-Харченко.
"С точки зрения национальных интересов Сербии совершенно оправданна ее позиция нейтралитета… Нейтралитет этой страны вполне оправдан и наиболее перспективен и продуктивен для решения тех хозяйственных, экономических, социальных проблем, с которыми Сербия сталкивается в настоящее время", - сказал он.
Такой подход к внешней политике можно назвать "элементом политической и национальной идентичности" Сербии, считает посол. По его словам, нейтральная позиция исторически была характера для этого региона и учитывала его интересы, примером этого может служить политика неприсоединения бывшей Югославии.
Посол отметил, что сложно понять в данном случае позицию Евросоюза. Ведя с Белградом переговоры о возможности вступления в ЕС, Брюссель должен быть заинтересован в экономическом благополучии кандидата - но заставляет Сербию присоединиться к антироссийским санкциям, несмотря на всю важность сотрудничества с Москвой для экономики страны.
Виды города Белград
3 июня, 15:23
В Сербии исключили введение санкций против России
В частности, под санкциями находятся предприятия "Газпром нефти" и НИС, которые играют большую роль в сербской энергетике, притом что структуры "Газпром нефти" в самом ЕС не находятся под санкциями, сказал дипломат.
"Такие парадоксальные вещи понять трудно, а объяснить можно только каким-то воздействием извне, в данном случае не столько на балканский регион, сколько на Европу", - заявил Боцан-Харченко.
"Важно, что Белград отвергает такую постановку вопроса, проводит сбалансированную многовекторную политику, старается действовать на есовском направлении не в ущерб нашему сотрудничеству", - заключил посол.
Читайте полный текст интервью с послом России в Сербии >>
600001
Обсудить 0
Александр Боцан-ХарченкоСербияВ мире
Рекомендуем
ВТС России и Сербии не подрывает безопасность на Балканах, заявил посол
РИА
Новости
Александр Боцан-Харченко
Сербия проявляет гибкость в вопросе урегулирования по Косово, считает посол
Александр Боцан-Харченко
Россия выступает за переговорное решение вопроса Косово, заявил посол
Александр Боцан-Харченко
Посол считает попытки вытеснить Россию с Балкан нелепыми
Лента
новостей
Александр Боцан-Харченко
Россия и Сербия готовят соглашение о предоставлении кредита, заявил посол
Александр Боцан-Харченко
Российский посол рассказал об усугублении проблем в Северной Македонии
Россия надеется, что ситуация в Косово не выльется в конфликт, заявил посол
Символический сварной шов Турецкого потока
Российский посол назвал условие продления "Турецкого потока" в Европу
Раненный в Косово сотрудник миссии ООН россиянин Михаил Краснощеков
Россия будет добиваться наказания напавших на россиянина в Косово
Александр Боцан-Харченко
Посол раскритиковал реакцию миссии НАТО и ЕС на акцию косовского спецназа
Газодобывающее предприятие
Россия поставила Сербии 2,1 миллиарда кубометров газа в 2018 году
США поощряют Косово в нагнетании напряженности, заявил российский посол
Александр Боцан-Харченко
Посол раскритиковал введение Косово стопроцентных пошлин на сербские товары
Бывший министр иностранных дел Великобритании Борис Джонсон
Борис Джонсон рассказал, как докажет Путину ценность либерализма
Россия обеспокоена попытками подорвать присутствие Миссии ООН в Косово
ПолитикаОбществоЭкономикаВ миреПроисшествияСпортНаукаКультураНедвижимостьРелигияТуризмРадиоПодкасты
СпецпроектыРекламаПродукты и услугиПресс-центрRia.ru в AppStoreRia.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Анисимов А.С.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
03:22Врач советует женщинам не менять в течение дня кроссовки на шпильки
03:19В Госдуме предложили приравнять базовый оклад зарплаты учителей к МРОТ
03:18Турецкий депутат не исключил, что С-400 разместят на границе с Сирией
03:13Россия запустит "космические парусники" для изучения Солнца в 2019 году
03:11Эксперт: коммерческий промысел китов в Японии не сократит их численность
03:09Торпред России в ФРГ рассказал о работе немецкого бизнеса
03:01Минобороны может получить боевые бронепикапы "Есаул"
02:49Глава украинской делегации в ПАСЕ назвал Зеленского "невеждой"
02:48Трамп пообещал впервые показать танки в Вашингтоне на День независимости
02:33В Мексике три человека пострадали при взрыве на газопроводе
02:22Президент Мексики отчитался перед народом через год после победы на выборах
02:06США расширили список товаров из ЕС для пошлин за поддержку авиастроения
02:05В Мексике облегчили жизнь безнадежно больным
01:55На границе России и Латвии горят более 20 гектаров торфяных болот
01:53Павлиашвили прокомментировал отказ Катамадзе выступать в России
01:43Живущий в Чехии украинец прятал почти миллион долларов в диване
01:38Москвич остался без денег после того, как попил предложенной таксистом воды
01:37Трамп заявил, что ждет скорой встречи с Ким Чен Ыном
01:34В Киеве исключили возможность признания русского региональным языком
01:23В США оценили объемы производства Россией ракет "Авангард"
Лента новостейМолния