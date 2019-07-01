Российский посол считает нейтралитет Сербии оправданным

МОСКВА, 1 июл - РИА Новости. Нейтралитет Сербии оправдан с точки зрения ее национальных интересов, заявил в интервью РИА Новости российский посол в Белграде Александр Боцан-Харченко.

"С точки зрения национальных интересов Сербии совершенно оправданна ее позиция нейтралитета… Нейтралитет этой страны вполне оправдан и наиболее перспективен и продуктивен для решения тех хозяйственных, экономических, социальных проблем, с которыми Сербия сталкивается в настоящее время", - сказал он.

Такой подход к внешней политике можно назвать "элементом политической и национальной идентичности" Сербии, считает посол. По его словам, нейтральная позиция исторически была характера для этого региона и учитывала его интересы, примером этого может служить политика неприсоединения бывшей Югославии.

Посол отметил, что сложно понять в данном случае позицию Евросоюза. Ведя с Белградом переговоры о возможности вступления в ЕС, Брюссель должен быть заинтересован в экономическом благополучии кандидата - но заставляет Сербию присоединиться к антироссийским санкциям, несмотря на всю важность сотрудничества с Москвой для экономики страны.

В частности, под санкциями находятся предприятия "Газпром нефти" и НИС, которые играют большую роль в сербской энергетике, притом что структуры "Газпром нефти" в самом ЕС не находятся под санкциями, сказал дипломат.

"Такие парадоксальные вещи понять трудно, а объяснить можно только каким-то воздействием извне, в данном случае не столько на балканский регион, сколько на Европу", - заявил Боцан-Харченко.