Россия надеется, что ситуация в Косово не выльется в конфликт, заявил посол

МОСКВА, 1 июл - РИА Новости. Москва надеется, что напряженность вокруг Косово не перерастет в крупномасштабный вооруженный конфликт, заявил РИА Новости российский посол в Сербии Александр Боцан-Харченко.

"Надеемся, что этого не произойдет", - ответил он на вопрос, может ли текущая напряженность вокруг Косово перерасти в крупномасштабный вооруженный конфликт.

Посол отметил, что ситуация в крае находится в поле зрения и под контролем Совета безопасности ООН, в Косово сохраняется международное присутствие, в первую очередь миссии ООН. При этом надо незамедлительно возвращать проблему в договорно-правовое русло, оговорился дипломат.

"Надеюсь, в Европе утвердится понимание, что ситуация развивается очень опасно, ее нельзя доводить до той грани, на которой она выйдет из-под контроля и могут вспыхнуть более крупные столкновения", - добавил собеседник.

Акция спецподразделений полиции самопровозглашенного Косово на севере края началась утром 28 мая под предлогом борьбы с организованной преступностью. Косовские полицейские вторглись на север Косово и Метохии на десятках бронированных автомобилей. Местные сербы поставили баррикады на трассах в Косовска-Митровице и Зубин-Потоке и вступили в столкновения с полицией, произошла стрельба.