Россия надеется, что ситуация в Косово не выльется в конфликт, заявил посол

МОСКВА, 1 июл - РИА Новости. Москва надеется, что напряженность вокруг Косово не перерастет в крупномасштабный вооруженный конфликт, заявил РИА Новости российский посол в Сербии Александр Боцан-Харченко.
"Надеемся, что этого не произойдет", - ответил он на вопрос, может ли текущая напряженность вокруг Косово перерасти в крупномасштабный вооруженный конфликт.
Посол отметил, что ситуация в крае находится в поле зрения и под контролем Совета безопасности ООН, в Косово сохраняется международное присутствие, в первую очередь миссии ООН. При этом надо незамедлительно возвращать проблему в договорно-правовое русло, оговорился дипломат.
"Надеюсь, в Европе утвердится понимание, что ситуация развивается очень опасно, ее нельзя доводить до той грани, на которой она выйдет из-под контроля и могут вспыхнуть более крупные столкновения", - добавил собеседник.
Акция спецподразделений полиции самопровозглашенного Косово на севере края началась утром 28 мая под предлогом борьбы с организованной преступностью. Косовские полицейские вторглись на север Косово и Метохии на десятках бронированных автомобилей. Местные сербы поставили баррикады на трассах в Косовска-Митровице и Зубин-Потоке и вступили в столкновения с полицией, произошла стрельба.
Несколько человек пострадали, в том числе трое полицейских, журналист и два сотрудника ООН, один из них - Михаил Краснощеков, который был госпитализирован. Косовская полиция сообщила о задержании в ходе акции двух десятков своих сотрудников, власти Сербии - о девяти лишенных свободы гражданах. Президент Сербии Александр Вучич привел вооруженные силы Сербии и МВД в состояние полной боевой готовности.