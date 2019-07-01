Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2019-07-01T10:34Z
https://ria.ru/20190701/1556074581.html
https://cdn22.img.ria.ru/i/ria_soc.png
РИА Новости

Россия надеется, что ситуация в Косово не выльется в конфликт, заявил посол

Вчера, 10:34
204
МОСКВА, 1 июл - РИА Новости. Москва надеется, что напряженность вокруг Косово не перерастет в крупномасштабный вооруженный конфликт, заявил РИА Новости российский посол в Сербии Александр Боцан-Харченко.
"Надеемся, что этого не произойдет", - ответил он на вопрос, может ли текущая напряженность вокруг Косово перерасти в крупномасштабный вооруженный конфликт.
Посол отметил, что ситуация в крае находится в поле зрения и под контролем Совета безопасности ООН, в Косово сохраняется международное присутствие, в первую очередь миссии ООН. При этом надо незамедлительно возвращать проблему в договорно-правовое русло, оговорился дипломат.
"Надеюсь, в Европе утвердится понимание, что ситуация развивается очень опасно, ее нельзя доводить до той грани, на которой она выйдет из-под контроля и могут вспыхнуть более крупные столкновения", - добавил собеседник.
Граффити на стене дома в городе Косовска-Митровица
26 июня, 19:17
Сербия опасается гуманитарной катастрофы на севере Косово
Акция спецподразделений полиции самопровозглашенного Косово на севере края началась утром 28 мая под предлогом борьбы с организованной преступностью. Косовские полицейские вторглись на север Косово и Метохии на десятках бронированных автомобилей. Местные сербы поставили баррикады на трассах в Косовска-Митровице и Зубин-Потоке и вступили в столкновения с полицией, произошла стрельба.
Несколько человек пострадали, в том числе трое полицейских, журналист и два сотрудника ООН, один из них - Михаил Краснощеков, который был госпитализирован. Косовская полиция сообщила о задержании в ходе акции двух десятков своих сотрудников, власти Сербии - о девяти лишенных свободы гражданах. Президент Сербии Александр Вучич привел вооруженные силы Сербии и МВД в состояние полной боевой готовности.
Читайте полный текст интервью с послом России в Сербии >>
200000
Обсудить 0
КосовоРоссияВ мире
Рекомендуем
Александр Боцан-Харченко
Сербия проявляет гибкость в вопросе урегулирования по Косово, считает посол
РИА
Новости
США поощряют Косово в нагнетании напряженности, заявил российский посол
Александр Боцан-Харченко
Посол раскритиковал введение Косово стопроцентных пошлин на сербские товары
Раненный в Косово сотрудник миссии ООН россиянин Михаил Краснощеков
Россия будет добиваться наказания напавших на россиянина в Косово
Лента
новостей
Александр Боцан-Харченко
Россия выступает за переговорное решение вопроса Косово, заявил посол
Россия обеспокоена попытками подорвать присутствие Миссии ООН в Косово
Александр Боцан-Харченко
Российский посол рассказал об усугублении проблем в Северной Македонии
Александр Боцан-Харченко
Посол раскритиковал реакцию миссии НАТО и ЕС на акцию косовского спецназа
ВТС России и Сербии не подрывает безопасность на Балканах, заявил посол
Сербы в знак протеста остановили торговлю на севере Косово
Бывший министр иностранных дел Великобритании Борис Джонсон
Борис Джонсон рассказал, как докажет Путину ценность либерализма
В Польше построят центр боевой подготовки для американских солдат
Ангела Меркель
Меркель надеется на компромисс по кандидатам на посты в Евросоюзе
Основатель WikiLeaks Джулиан Ассанж в тюрьме Белмарш в Лондоне
Главред Wikileaks заявил, что Ассанж подаст иск в ЕСПЧ
Газодобывающее предприятие
Россия поставила Сербии 2,1 миллиарда кубометров газа в 2018 году
ПолитикаОбществоЭкономикаВ миреПроисшествияСпортНаукаКультураНедвижимостьРелигияТуризмРадиоПодкасты
СпецпроектыРекламаПродукты и услугиПресс-центрRia.ru в AppStoreRia.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Анисимов А.С.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
03:35На автовокзале в Иркутске образовалась очередь из-за паводка в районах
03:30Телефоны Huawei в первом полугодии вошли в топ-5 продаваемых на "Авито"
03:30Доля "плохих" долгов по потребкредитам за январь-май выросла до 19,5%
03:26В Индии стена обрушилась на бараки, 12 человек погибли
03:25В ПФР рассказали, на что обращать внимание при смене страховщика
03:22Врач советует женщинам не менять в течение дня кроссовки на шпильки
03:19В Госдуме предложили приравнять базовый оклад зарплаты учителей к МРОТ
03:18Турецкий депутат не исключил, что С-400 разместят на границе с Сирией
03:13Россия запустит "космические парусники" для изучения Солнца в 2019 году
03:11Эксперт: коммерческий промысел китов в Японии не сократит их численность
03:09Торпред России в ФРГ рассказал о работе немецкого бизнеса
03:01Минобороны может получить боевые бронепикапы "Есаул"
02:49Глава украинской делегации в ПАСЕ назвал Зеленского "невеждой"
02:48Трамп пообещал впервые показать танки в Вашингтоне на День независимости
02:33В Мексике три человека пострадали при взрыве на газопроводе
02:22Президент Мексики отчитался перед народом через год после победы на выборах
02:06США расширили список товаров из ЕС для пошлин за поддержку авиастроения
02:05В Мексике облегчили жизнь безнадежно больным
01:55На границе России и Латвии горят более 20 гектаров торфяных болот
01:53Павлиашвили прокомментировал отказ Катамадзе выступать в России
Лента новостейМолния