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РИА Новости

Россия выступает за переговорное решение вопроса Косово, заявил посол

Вчера, 10:25
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© РИА Новости / Алексей НикольскАлександр Боцан-Харченко
Александр Боцан-Харченко
© РИА Новости / Алексей Никольск
МОСКВА, 1 июл - РИА Новости. Москва выступает за переговорное решение вопроса Косово на основе договоренностей между Белградом и Приштиной, которое должно получить одобрение мирового сообщества в лице Совета безопасности ООН, заявил РИА Новости российский посол в Сербии Александр Боцан-Харченко.
"Мы выступаем за переговорное решение вопроса – на основе договоренностей между Белградом и Приштиной. Если оно будет, его должно подтвердить или одобрить мировое сообщество в лице Совета безопасности ООН", - заявил он.
Дипломат подчеркнул, что только такая договоренность может закрыть этот вопрос и обеспечить долгосрочное решение проблемы и стабильность в регионе.
В 1999 году вооруженное противостояние албанских сепаратистов из Освободительной армии Косово и армии и полиции Сербии привело к бомбардировкам Югославии (в то время состоявшей из Сербии и Черногории) силами НАТО. В марте 2004 года косовские албанцы устроили погромы, которые привели к массовому отселению сербов из края и уничтожению многочисленных памятников их истории и культуры.
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Косовско-албанские структуры в Приштине 17 февраля 2008 года в одностороннем порядке провозгласили независимость от Сербии. Самопровозглашенную республику не признают Сербия, Россия, Китай, Израиль, Иран, Испания, Греция и ряд других государств. Руководство Сербии под давлением Брюсселя и для сближения региона с Евросоюзом, а также ради облегчения жизни в крае сербским гражданам в 2011 году было вынуждено начать переговоры о нормализации отношений с косовскими албанцами при посредничестве ЕС. В настоящее время диалог приостановлен.
Читайте полный текст интервью с послом России в Сербии >>
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