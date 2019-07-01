Россия выступает за переговорное решение вопроса Косово, заявил посол

МОСКВА, 1 июл - РИА Новости. Москва выступает за переговорное решение вопроса Косово на основе договоренностей между Белградом и Приштиной, которое должно получить одобрение мирового сообщества в лице Совета безопасности ООН, заявил РИА Новости российский посол в Сербии Александр Боцан-Харченко.

"Мы выступаем за переговорное решение вопроса – на основе договоренностей между Белградом и Приштиной. Если оно будет, его должно подтвердить или одобрить мировое сообщество в лице Совета безопасности ООН", - заявил он.

Дипломат подчеркнул, что только такая договоренность может закрыть этот вопрос и обеспечить долгосрочное решение проблемы и стабильность в регионе.

В 1999 году вооруженное противостояние албанских сепаратистов из Освободительной армии Косово и армии и полиции Сербии привело к бомбардировкам Югославии (в то время состоявшей из Сербии и Черногории) силами НАТО. В марте 2004 года косовские албанцы устроили погромы, которые привели к массовому отселению сербов из края и уничтожению многочисленных памятников их истории и культуры.