Россия будет добиваться наказания напавших на россиянина в Косово

МОСКВА, 1 июл - РИА Новости. Москва будет добиваться наказания виновных в нападении на россиянина-сотрудника миссии ООН в Косово и поможет ему получить гарантии безопасности при решении вопроса о дальнейшей работе, заявил в интервью РИА Новости российский посол в Сербии Александр Боцан-Харченко.

Сотрудник миссии ООН в Косово (МООНК, UNMIK) россиянин Михаил Краснощеков, несмотря на наличие у него дипломатического иммунитета, 28 мая был задержан и жестоко избит в ходе операции косовоалбанского спецназа в сербских муниципалитетах на севере края. Он получил переломы скуловой кости и верхней челюсти.

"Мы будем добиваться расследования, наказания виновных, оказывать содействие, чтобы ситуация с дальнейшей работой нашего коллеги решалась в его интересах и при гарантировании личной безопасности", - заявил посол.

Он отметил, что этот случай - вопиющий, это дикость, и трудно найти аналогичные примеры. Инцидент представляет собой явное проявление агрессии в отношении россиянина, сказал собеседник.