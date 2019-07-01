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РИА Новости

Россия будет добиваться наказания напавших на россиянина в Косово

Вчера, 10:19
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© Фото : Канцеларија за Косово и Метохију, Влада Републике СрбијеРаненный в Косово сотрудник миссии ООН россиянин Михаил Краснощеков
Раненный в Косово сотрудник миссии ООН россиянин Михаил Краснощеков
© Фото : Канцеларија за Косово и Метохију, Влада Републике Србије
МОСКВА, 1 июл - РИА Новости. Москва будет добиваться наказания виновных в нападении на россиянина-сотрудника миссии ООН в Косово и поможет ему получить гарантии безопасности при решении вопроса о дальнейшей работе, заявил в интервью РИА Новости российский посол в Сербии Александр Боцан-Харченко.
Сотрудник миссии ООН в Косово (МООНК, UNMIK) россиянин Михаил Краснощеков, несмотря на наличие у него дипломатического иммунитета, 28 мая был задержан и жестоко избит в ходе операции косовоалбанского спецназа в сербских муниципалитетах на севере края. Он получил переломы скуловой кости и верхней челюсти.
"Мы будем добиваться расследования, наказания виновных, оказывать содействие, чтобы ситуация с дальнейшей работой нашего коллеги решалась в его интересах и при гарантировании личной безопасности", - заявил посол.
Он отметил, что этот случай - вопиющий, это дикость, и трудно найти аналогичные примеры. Инцидент представляет собой явное проявление агрессии в отношении россиянина, сказал собеседник.
"С российской стороны, разумеется, незамедлительно было сделано все, чтобы проявить заботу о российском сотруднике, обеспечить его интересы", - добавил Боцан-Харченко.
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Александр Боцан-ХарченкоКосовоООНРоссияВ мире
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