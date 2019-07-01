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РИА Новости

В Красноярске потушили пожар в многоквартирном доме

Вчера, 10:18
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КРАСНОЯРСК, 1 июл - РИА Новости. Пожарные полностью ликвидировали возгорание в жилом многоквартирном доме в Красноярске, погибших и пострадавших нет, сообщила журналистам официальный представитель краевого главка МЧС Алена Алексишина.
Ранее в МЧС сообщили, что пожар начался 11.02 (07.02 мск). Пожарные тушили огонь на площади 70 квадратных метров в жилом доме в Ленинском районе Красноярска. Спасены четыре человека, в том числе один ребенок. Сорок человек самостоятельно спустились по лестницам.
"Горели три комнаты на пятом этаже, была угроза перехода на кровлю. Ликвидировали в 09.26 (мск). Причина выясняется", - сказала Алексишина.
В тушении пожара участвовали 45 человек и 15 единиц техники, из них 39 человек и 14 единиц техники - от МЧС России.
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