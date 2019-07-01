Россия за сутки зафиксировала пять нарушений перемирия в Сирии

МОСКВА, 1 июл - РИА Новости. Россия в рамках работы комиссии по перемирию в Сирии за сутки зафиксировала 5 случаев нарушения режима прекращения огня, Турция - 6, сообщается в информационном бюллетене Минобороны РФ.

"Российской частью представительства совместной российско-турецкой комиссии по рассмотрению вопросов, связанных с фактами нарушений режима прекращения боевых действий, зафиксировано пять фактов открытия огня в провинции Латакия. Турецкой частью представительства зафиксировано шесть случаев стрельбы в провинциях: Хама – пять, Идлиб – один", - говорится в сообщении.

Отмечается, что в течение суток было подписано соглашение о переходе населенного пункта Меязиля провинции Дейр-Эз-Зор под контроль легитимного правительства Сирии. Количество населенных пунктов, присоединившихся к процессу примирения - 2 527.