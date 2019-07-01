Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2019-07-01T10:13Z
https://ria.ru/20190701/1556073629.html
https://cdn24.img.ria.ru/images/150924/83/1509248384_0:0:2730:1537_1036x0_80_0_0_00b40e05b3a43641c2f7920c7d287b99.jpg
РИА Новости
Война в Сирии

Россия за сутки зафиксировала пять нарушений перемирия в Сирии

Вчера, 10:13
204
© РИА Новости / Михаил Алаеддин / Перейти в фотобанкСтарый город Алеппо
Старый город Алеппо
© РИА Новости / Михаил Алаеддин
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 1 июл - РИА Новости. Россия в рамках работы комиссии по перемирию в Сирии за сутки зафиксировала 5 случаев нарушения режима прекращения огня, Турция - 6, сообщается в информационном бюллетене Минобороны РФ.
"Российской частью представительства совместной российско-турецкой комиссии по рассмотрению вопросов, связанных с фактами нарушений режима прекращения боевых действий, зафиксировано пять фактов открытия огня в провинции Латакия. Турецкой частью представительства зафиксировано шесть случаев стрельбы в провинциях: Хама – пять, Идлиб – один", - говорится в сообщении.
Отмечается, что в течение суток было подписано соглашение о переходе населенного пункта Меязиля провинции Дейр-Эз-Зор под контроль легитимного правительства Сирии. Количество населенных пунктов, присоединившихся к процессу примирения - 2 527.
Количество вооруженных формирований, заявивших о своей приверженности к принятию и выполнению условий прекращения боевых действий, не изменилось - их 234.
На передовой позиции армии САР в горной Латакии, на границе провинции Идлиб
30 июня, 22:04
В Минобороны заявили об обстрелах боевиками Латакии и Хамы в Сирии
000001
Обсудить 0
Война в СирииСирияРоссияВ мире
Рекомендуем
Улица поселения Бейт-Джинн
В Сирию за сутки вернулись почти 1,7 тысячи беженцев
РИА
Новости
США нанесли авиаудар по позициям "Аль-Каиды"* на северо-западе Сирии
Здания, разрушенные в ходе боевых действий между правительственными войсками и боевиками в одном из районов восточной части сирийского Алепп
Боевики обстреляли пять населенных пунктов в Сирии
Силовики 27 раз за сутки нарушили перемирие, заявили в ДНР
Лента
новостей
На юге Израиля сработали сирены, предупреждающие о возможном обстреле
Саудовские ПВО сбили запущенный из Йемена беспилотник
Опубликовано видео ракетной атаки на Дамаск
Опубликовано видео ракетной атаки на Дамаск
Средства противовоздушной обороны Сирии
В Сирии сообщили о четырех жертвах воздушной атаки на окрестности Дамаска
Более 20 человек погибли в результате нападения на деревню в Мали
В Сирии сообщили об отражении воздушной атаки на окрестности Дамаска
Взрыв в Кабуле, Афганистан. 1 июля 2019
После теракта в Кабуле ликвидировали пятерых боевиков
В Минобороны отчитались о ситуации в зонах деэскалации в Сирии
Сирийские беженцы в лагере Рукбан. Архивное фото
Около 14 тысяч беженцев из лагеря "Рукбан" прошли реабилитацию в Хомсе
Международный аэропорт в Триполи восстановил работу после авиаудара
В Германии потерпел крушение вертолет
ПолитикаОбществоЭкономикаВ миреПроисшествияСпортНаукаКультураНедвижимостьРелигияТуризмРадиоПодкасты
СпецпроектыРекламаПродукты и услугиПресс-центрRia.ru в AppStoreRia.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Анисимов А.С.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
03:22Врач советует женщинам не менять в течение дня кроссовки на шпильки
03:19В Госдуме предложили приравнять базовый оклад зарплаты учителей к МРОТ
03:18Турецкий депутат не исключил, что С-400 разместят на границе с Сирией
03:13Россия запустит "космические парусники" для изучения Солнца в 2019 году
03:11Эксперт: коммерческий промысел китов в Японии не сократит их численность
03:09Торпред России в ФРГ рассказал о работе немецкого бизнеса
03:01Минобороны может получить боевые бронепикапы "Есаул"
02:49Глава украинской делегации в ПАСЕ назвал Зеленского "невеждой"
02:48Трамп пообещал впервые показать танки в Вашингтоне на День независимости
02:33В Мексике три человека пострадали при взрыве на газопроводе
02:22Президент Мексики отчитался перед народом через год после победы на выборах
02:06США расширили список товаров из ЕС для пошлин за поддержку авиастроения
02:05В Мексике облегчили жизнь безнадежно больным
01:55На границе России и Латвии горят более 20 гектаров торфяных болот
01:53Павлиашвили прокомментировал отказ Катамадзе выступать в России
01:43Живущий в Чехии украинец прятал почти миллион долларов в диване
01:38Москвич остался без денег после того, как попил предложенной таксистом воды
01:37Трамп заявил, что ждет скорой встречи с Ким Чен Ыном
01:34В Киеве исключили возможность признания русского региональным языком
01:23В США оценили объемы производства Россией ракет "Авангард"
Лента новостейМолния