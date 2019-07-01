Из номера гостиницы в центре Москвы похитили украшения на 800 тысяч рублей

МОСКВА, 1 июл - РИА Новости. Уборщица гостиницы в центре Москвы украла из номера постоялицы ювелирные украшения почти на 800 тысяч рублей, возбуждено уголовное дело.
Как сообщили в понедельник РИА Новости в пресс-службе столичного главка МВД, 30 июня в полицию обратилась постоялица гостиницы, которая расположена по адресу улица Балчуг, дом 1. По информации с официального сайта, здесь находится гостиница "Балчуг".
Со слов заявительницы, неизвестный, воспользовавшись магнитным ключом от номера, похитил ювелирные украшения, после чего скрылся.
"Материальный ущерб составил 780 тысяч рублей", - рассказал собеседник агентства.
По его словам, установлено, что в номер заходила уборщица. "Возбуждено уголовное дело по части 3 статьи 158 УК РФ ("Кража" - ред.)", - добавили в ведомстве.