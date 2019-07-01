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РИА Новости

Посол раскритиковал реакцию миссии НАТО и ЕС на акцию косовского спецназа

Вчера, 10:10
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© РИА Новости / Алексей НикольскАлександр Боцан-Харченко
Александр Боцан-Харченко
© РИА Новости / Алексей Никольск
МОСКВА, 1 июл - РИА Новости. Дислоцированные в Косово Миссия под эгидой НАТО (KFOR) и Миссия ЕС по обеспечению верховенства закона не проявили должной активности в ответ на акцию косовского спецназа, заявил в интервью РИА Новости российский посол в Сербии Александр Боцан-Харченко.
"Взять, например, историю с действиями так называемого косовского спецназа – никакую должную активность не проявляют ни KFOR, которые должны были действовать на основе своего мандата и предотвратить подобные акции, ни Миссия ЕС в области верховенства закона в Косово", - заявил он.
Акция спецподразделений полиции самопровозглашенного Косово на севере края началась утром 28 мая под предлогом борьбы с организованной преступностью. Косовские полицейские вторглись на север Косово и Метохии на десятках бронированных автомобилей. Местные сербы поставили баррикады на трассах в Косовска-Митровице и Зубин-Потоке и вступили в столкновения с полицией, произошла стрельба.
Несколько человек пострадали, в том числе трое полицейских, журналист и два сотрудника ООН, один из них - Михаил Краснощеков, который был госпитализирован. Косовская полиция сообщила о задержании в ходе акции двух десятков своих сотрудников, власти Сербии - о девяти лишенных свободы гражданах. Президент Сербии Александр Вучич привел вооруженные силы Сербии и МВД в состояние полной боевой готовности.
Читайте полный текст интервью с послом России в Сербии >>
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Александр Боцан-ХарченкоНАТОЕвросоюзКосовоВ мире
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