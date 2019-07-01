Посол раскритиковал реакцию миссии НАТО и ЕС на акцию косовского спецназа

МОСКВА, 1 июл - РИА Новости. Дислоцированные в Косово Миссия под эгидой НАТО (KFOR) и Миссия ЕС по обеспечению верховенства закона не проявили должной активности в ответ на акцию косовского спецназа, заявил в интервью РИА Новости российский посол в Сербии Александр Боцан-Харченко.

"Взять, например, историю с действиями так называемого косовского спецназа – никакую должную активность не проявляют ни KFOR, которые должны были действовать на основе своего мандата и предотвратить подобные акции, ни Миссия ЕС в области верховенства закона в Косово", - заявил он.

Акция спецподразделений полиции самопровозглашенного Косово на севере края началась утром 28 мая под предлогом борьбы с организованной преступностью. Косовские полицейские вторглись на север Косово и Метохии на десятках бронированных автомобилей. Местные сербы поставили баррикады на трассах в Косовска-Митровице и Зубин-Потоке и вступили в столкновения с полицией, произошла стрельба.