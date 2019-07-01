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РИА Новости

В Москве с начала года промыли более 19 тысяч фасадов

Вчера, 09:54
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МОСКВА , 1 июл - РИА Новости. Свыше 19 тысяч фасадов зданий промыли в столице с начала года, до 1 августа коммунальщики должны промыть более 41,5 тысячи фасадов, сообщили РИА Новости в пресс-службе комплекса городского хозяйства Москвы.
"В Москве продолжается промывка фасадов, которая должна стать самой масштабной в истории города. К началу июля в городе промыта уже половина: 13 тысяч 619 фасадов многоквартирных домов и 5746 нежилых зданий. Всего в столице до 1 августа этого года должно быть промыто 41 тысяча 633 фасада зданий", - цитирует пресс-служба заместителя мэра по вопросам ЖКХ и благоустройства Петра Бирюкова.
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Как отмечается в сообщении, работы по промывке фасадов зданий Москвы коммунальщики ведут с начала апреля до начала августа. Уточняется, что в зависимости от степени загрязнения фасады промываются или по всему периметру здания или частично. Кроме непосредственно промывки, процесс включает в себя и очистку, штукатурные, малярные и облицовочные работы, а также работы по герметизации стыков.
"Очистку фасадов от серьезных загрязнений проводят по аэрогидродинамической технологии с применением специализированных очищающих средств. При незначительных загрязнениях фасадов и цоколей здания допускается промывка поверхностей теплой водой", - пояснили в пресс-службе.
Кроме того, в пресс-службе добавили, что приемку законченных работ проводит комиссия, в которую входят общественность дома, собственники и арендаторы дома, представители управляющей компании и подрядчика.
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