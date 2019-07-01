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РИА Новости

В Израиле заявили о ложной тревоге на границе с сектором Газа

Вчера, 09:42
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ТЕЛЬ-АВИВ, 1 июл - РИА Новости. Израильские военные признали ложной тревогой сирены, которые сработали на границе с сектором Газа.
Сигнал, используемый для оповещения местных жителей о ракетных обстрелах, прозвучал в понедельник утром в киббуце Нахаль-Оз.
"Представляется, что это была ложная тревога", - говорится в сообщении армейской пресс-службы.
Южные районы Израиля регулярно подвергаются палестинским обстрелам, на которые военные отвечают авиаударами по объектам боевиков.
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