Жители подтопленных районов в Приангарье начали получать финансовую помощь

ИРКУТСК, 1 июл – РИА Новости. Жители трех районов Приангарья, попавших в зону подтопления, начали поучать единовременную материальную помощь, в воскресенье деньги получили 340 человек, сообщает пресс-служба правительства региона.

Поручение начать выплаты, не дожидаясь полного составления списков людей, пострадавших при наводнении в Иркутской области, во время совещания в Братске дал президент Российской Федерации Владимир Путин.

В трех подтопленных районах региона - Нижнеудинском, Тулунском и Тайшетском, по данным областного минсоцразвития, единовременную материальную помощь получат около 24 тысяч жителей. Списки людей, имеющих право на получение матпомощи, формируются на основании сведений глав муниципалитетов. Размер единовременной выплаты составляет 10 тысяч рублей на одного человека. Деньги жителям выдают наличными, так как нет возможности использовать банковские карты.

"По состоянию на 18.00 (13.00 мск) 30 июня, выплату получили 340 человек. Из них 100 человек - в Тайшетском районе, 150 - в Тулунском районе, 90 человек в Нижнеудинске", - говорится в сообщении.

Кроме этого, в понедельник денежные средства отправлены вертолетом в административный центр Тофаларии - поселок Алыгджер, где материальную помощь смогут получить более 500 человек.