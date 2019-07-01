В Индии число погибших при падении автобуса в ущелье возросло до 35 человек

Инцидент произошел рано утром, когда автобус направлялся из населенного пункта Кешвана в округ Киштвар. Согласно предварительным данным, водитель потерял управление на сложном участке дороги, после чего машина рухнула в ущелье. На месте происшествия продолжаются спасательные работы. Полиция ведет расследование случившегося.