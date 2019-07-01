В Индии число погибших при падении автобуса в ущелье возросло до 35 человек

НЬЮ-ДЕЛИ, 1 июл - РИА Новости. Число погибших при падении автобуса в ущелье в северном индийском штате Джамму и Кашмир возросло до 35 человек, не менее 17 получили ранения, сообщает агентство ANI.
Ранее сообщалось о 30 погибших и семи пострадавших.
Инцидент произошел рано утром, когда автобус направлялся из населенного пункта Кешвана в округ Киштвар. Согласно предварительным данным, водитель потерял управление на сложном участке дороги, после чего машина рухнула в ущелье. На месте происшествия продолжаются спасательные работы. Полиция ведет расследование случившегося.
Как напоминают СМИ, ежегодно жертвами ДТП в Индии становятся более 100 тысяч человек, еще от 300 до 400 тысяч получают травмы различной степени тяжести.