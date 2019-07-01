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РИА Новости

Главой Гагаузской автономии стала Ирина Влах

Вчера, 09:26
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© Фото : официальный сайт Ирины ВлахИзбранная глава Гагаузии Ирина Влах
Избранная глава Гагаузии Ирина Влах
© Фото : официальный сайт Ирины Влах
КИШИНЕВ, 1 июл - РИА Новости. Новым башканом (главой) Гагаузской автономии Молдавии стала Ирина Влах, получившая 91,93% голосов, сообщила пресс-служба ЦИК Гагаузии.
Ранее президент Молдавии Игорь Додон поздравил Влах с победой на выборах.
"Предварительные итоги голосования по выборам главы (башкана) Гагаузии (Гагауз Ери) от 30 июня 2019 года: Ирина Влах — 49742 избирателя, 91,93%", - говорится в сообщении ЦИК.
В Молдавии в воскресенье прошли выборы башкана Гагаузии, явка превысила необходимый порог в 50%. На должность башкана претендовали четыре независимых кандидата: Ирина Влах — прежний глава региона, Сергей Чимпоеш — предприниматель, Иван Бургуджи — сотрудник Научно-исследовательского центра в Гагаузии, Дмитрий Манол — член городского совета Комрата (столицы Гагаузии).
Для выборов отпечатали 107 тысяч 499 бюллетеней. Из них 3108 бюллетеней на гагаузском языке, 2722— на государственном и еще 101 669 - на русском. За ходом голосования наблюдали представители 65 местных общественных организаций и около 60 международных — своих наблюдателей направили посольства США, Украины, Турции, России и других стран.
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Организатор проведения выборов башкана — местный ЦИК, соответствующие структуры Молдавии не вмешиваются в этот процесс. Выборы главы Гагаузии проводятся раз в четыре года.
Гагаузия — автономное территориальное образование на юге Молдавии. Там проживают 155,6 тысячи человек, или 4,6% населения страны. Гагаузия традиционно выступает за сближение с Россией, тогда как Кишинев провозгласил курс на европейскую интеграцию. В феврале 2014 года в автономии прошел референдум по вопросу определения вектора внешней политики страны. Более 98% его участников высказались за интеграцию Молдавии в Таможенный союз.
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Ирина ВлахМолдавияВ мире
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