На правой стороне иркутского Тулуна восстановили электроснабжение

ИРКУТСК, 1 июл - РИА Новости. Электроснабжение восстановлено на правой стороне города Тулун, где наблюдается наиболее сложная паводковая обстановка в Иркутской области, сообщает пресс-служба правительства региона.

Ранее сообщалось, что в 19 населенных пунктах Иркутской области, пострадавших от паводка, было восстановлено электроснабжение для почти 14 тысяч граждан. Без электроэнергии остается еще 41 населенный пункт, где живут около 15 тысяч человек.

"На правой стороне Тулуна, кроме затопленных территорий, восстановлено электроснабжение. Около двух тысяч человек обеспечены электричеством. По левому берегу более двадцати многоэтажных домов пока обесточены. Стоит задача восстановить в них электроснабжение", - сообщил на заседании областной комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности мэр Тулуна Юрий Карих.

По его словам, основные трудности с восстановлением электричества заключаются в том, что подстанции затоплены, сейчас они просушиваются.

"В ближайшее время четыре дома должны быть подключены. Бригада энергетиков работает. Подвалы всех 17-ти домов затоплены. ЖЭУ приступили к откачке воды из них. Предприятия благоустройства включаются в работу по наведению порядка, убирают мусор с затопленных территорий, освободившихся от воды, потом подключим технику. Работа по вывозу ТБО не прекращалась на правой стороне, на левой приступили", - рассказал мэр Тулуна.

Уточняется, что по левой стороне города налажено автобусное сообщение. По правой стороне автобус ходит до станции Азей. Организовано движение автобуса от микрорайона Гидролизный до пункта временного размещения, чтобы доставлять людей для составления документов.