В Роспотребнадзоре рассказали, как выбирать молоко

МОСКВА, 1 июл — РИА Новости. Роспортребнадзор дал рекомендации по выбору молока, сообщается на Роспортребнадзор дал рекомендации по выбору молока, сообщается на сайте ведомства

Отмечается, что на упаковке должны быть указаны наименование, состав, срок годности, количество продукции, а также дата изготовления, пищевая ценность и производитель.

Товар размещается в оборудованных термометром холодильных витринах при температуре ниже плюс шести градусов, в противном случае он может испортиться.

Эксперты не рекомендуют покупать молоко, если упаковка вскрыта или повреждена, информация на ней размыта, срок годности заканчивается на следующий день или нарушены указанные условия хранения.