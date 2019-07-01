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РИА Новости

В Роспотребнадзоре рассказали, как выбирать молоко

Вчера, 08:40
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© РИА Новости / Варвара ГертьеМолоко в бутылках
Молоко в бутылках
© РИА Новости / Варвара Гертье
МОСКВА, 1 июл — РИА Новости. Роспортребнадзор дал рекомендации по выбору молока, сообщается на сайте ведомства.
Отмечается, что на упаковке должны быть указаны наименование, состав, срок годности, количество продукции, а также дата изготовления, пищевая ценность и производитель.
Товар размещается в оборудованных термометром холодильных витринах при температуре ниже плюс шести градусов, в противном случае он может испортиться.
Эксперты не рекомендуют покупать молоко, если упаковка вскрыта или повреждена, информация на ней размыта, срок годности заканчивается на следующий день или нарушены указанные условия хранения.
В ведомстве также призвали не приобретать продукцию у случайных продавцов и с рук на улице.
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