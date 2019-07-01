В Красноярске загорелся жилой дом на площади 70 "квадратов"

КРАСНОЯРСК, 1 июл – РИА Новости. Пожарные тушат возгорание в жилом многоквартирном доме в Красноярске, погибших и пострадавших нет, сообщила журналистам официальный представитель краевого главка МЧС Алена Алексишина.

По ее данным, пожар начался в 11.02 (07.02 мск) в Ленинском районе города.

"В 11.53 (07.53 мск - ред.) пожар локализован. На тушение пожара всего привлекается 45 человек, 15 единиц техники, из них от МЧС России 39 человек, 14 единиц техники. На данный момент площадь пожара 70 "квадратов". Причина выясняется", - сказала Алексишина.