Иркутский минздрав опроверг сообщения о заболевших в ПВР

ИРКУТСК, 1 июл - РИА Новости. Сообщения о заболевших в пунктах временного размещения, которые открыли в Приангарье для пострадавших от паводка, являются дезинформацией, сообщила замминистра здравоохранения Иркутской области Елена Голенецкая.

Режим ЧС действует в Иркутской области из-за паводка в пяти районах - Тулунском, Чунском, Нижнеудинском, Тайшетском, Зиминском. По данным правительства региона, там остаются подтопленными 1,7 тысячи жилых домов, где проживает 4,2 тысячи человек. Подготовлено 42 пункта временного размещения, в 15 из них размещены более 1,3 тысячи человек. По последним данным МЧС, в результате наводнения пять человек погибли, за медицинской помощью обратились более 500 человек, госпитализированы 112.

"На каждом пункте временного размещения задействованы медицинские работники, которые дежурят круглосуточно. Заболевших в пунктах нет, и случаев госпитализации из них не было. Информация о якобы находящихся в ПВР (пунктах временного размещения – ред.) больных недостоверна", - сообщила Голенецкая, слова которой приводит пресс-службы правительства Иркутской области.

Замминистра здравоохранения региона рассказала, что когда люди поступают в ПВР, они обязательно проходят медосмотр.