Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2019-07-01T08:34Z
https://ria.ru/20190701/1556070957.html
https://cdn24.img.ria.ru/images/155605/78/1556057809_0:94:960:634_1036x0_80_0_0_1fe8b072a94e8a78308b94eeb4ab6b19.jpg
РИА Новости

Иркутский минздрав опроверг сообщения о заболевших в ПВР

Вчера, 08:34
360
© РИА Новости / ГУ МЧС по Иркутской области / Перейти в фотобанкСотрудники МЧС доставили хлеб и воду жителям подтопленного населенного пункта. 30 июня 2019
Сотрудники МЧС доставили хлеб и воду жителям подтопленного населенного пункта. 30 июня 2019
© РИА Новости / ГУ МЧС по Иркутской области
Перейти в фотобанк
ИРКУТСК, 1 июл - РИА Новости. Сообщения о заболевших в пунктах временного размещения, которые открыли в Приангарье для пострадавших от паводка, являются дезинформацией, сообщила замминистра здравоохранения Иркутской области Елена Голенецкая.
Режим ЧС действует в Иркутской области из-за паводка в пяти районах - Тулунском, Чунском, Нижнеудинском, Тайшетском, Зиминском. По данным правительства региона, там остаются подтопленными 1,7 тысячи жилых домов, где проживает 4,2 тысячи человек. Подготовлено 42 пункта временного размещения, в 15 из них размещены более 1,3 тысячи человек. По последним данным МЧС, в результате наводнения пять человек погибли, за медицинской помощью обратились более 500 человек, госпитализированы 112.
Сотрудники МЧС эвакуируют собак из зоны паводка в городе Тулуне. 30 июня 2019
Вчера, 08:24
В Тулуне образовалось нефтяное пятно из-за затопленных бензоколонок
"На каждом пункте временного размещения задействованы медицинские работники, которые дежурят круглосуточно. Заболевших в пунктах нет, и случаев госпитализации из них не было. Информация о якобы находящихся в ПВР (пунктах временного размещения – ред.) больных недостоверна", - сообщила Голенецкая, слова которой приводит пресс-службы правительства Иркутской области.
Замминистра здравоохранения региона рассказала, что когда люди поступают в ПВР, они обязательно проходят медосмотр.
"Если есть признаки заболевания, человека отправляют на лечение в стационар. Кроме того, женщины с грудными детьми также сразу же уходят в стационар, чтобы там получать всю необходимую помощь и обследование. Все на контроле, лекарства есть", - уточнила Голенецкая.
000001
Обсудить 0
Паводок в Иркутской областиИркутская областьПроисшествия
Рекомендуем
Президент РФ Владимир Путин на полях саммита Группы двадцати в Осаке
Похороны вместо саммита: Путин преподнес сюрприз
РИА
Новости
Автомобиль едет по Джангульскому оползневому побережью в поселке Оленевка в Крыму
Названы самые недорогие курортные поселки Крыма для отдыха в высокий сезон
Президент Украины Владимир Зеленский на пресс-конференции после встречи с председателем Европейского совета c Дональдом Туском
В Раде назвали ошибкой избрание Зеленского президентом
Клиенты ПАО Сбербанк у терминалов самообслуживания
Бензин, ЖКХ, ипотека, дольщики и кредиты: что изменится с 1 июля
Лента
новостей
Автомобиль Lada Vesta SW Cross
"АвтоВАЗ" поднял цены на Lada Vesta и Lada Granta
Турист на пляже острова Велассару (Мальдивы).
Американка умерла от пореза ноги на пляже
Глава администрации президента Украины Андрей Богдан
Соратник Зеленского разъяснил позицию по русскому языку в Донбассе
Главнокомандующего войсками национальной гвардии России генерал-полковник Сергей Меликов на выставке День передовых технологий правоохранительных органов РФ. 27 мая 2017
Источник сообщил об отставке трех генералов Росгвардии
Учащийся школы в исправительной колонии. Архивное фото
Рособрнадзор назвал самые популярные предметы для сдачи ЕГЭ в колониях
Водный аттракцион Банан
Пляж от Сочи до Анапы: как выбрать черноморский курорт в Краснодарском крае
ФАС повысила цены на газ "Газпрома" для всех категорий потребителей
Последствия сильного града в Гвадалахаре, Мексика. 30 июня 2019
Мексиканский город засыпало метровым слоем града
Заседание Парламентской Ассамблеи Совета Европы
В ПАСЕ внесут резолюцию против возвращения России
Председатель Европейского совета Дональд Туск
Туск приостановил саммит Евросоюза
Грузинская певица Нино Катамадзе во время выступления на шестнадцатом международном фестивале Усадьба JAZZ в музее-усадьбе Коломенское. 22 июня 2019
В Кремле прокомментировали высказывание певицы Нино Катамадзе
ПолитикаОбществоЭкономикаВ миреПроисшествияСпортНаукаКультураНедвижимостьРелигияТуризмРадиоПодкасты
СпецпроектыРекламаПродукты и услугиПресс-центрRia.ru в AppStoreRia.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Анисимов А.С.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
03:26В Индии стена обрушилась на бараки, 12 человек погибли
03:25В ПФР рассказали, на что обращать внимание при смене страховщика
03:22Врач советует женщинам не менять в течение дня кроссовки на шпильки
03:19В Госдуме предложили приравнять базовый оклад зарплаты учителей к МРОТ
03:18Турецкий депутат не исключил, что С-400 разместят на границе с Сирией
03:13Россия запустит "космические парусники" для изучения Солнца в 2019 году
03:11Эксперт: коммерческий промысел китов в Японии не сократит их численность
03:09Торпред России в ФРГ рассказал о работе немецкого бизнеса
03:01Минобороны может получить боевые бронепикапы "Есаул"
02:49Глава украинской делегации в ПАСЕ назвал Зеленского "невеждой"
02:48Трамп пообещал впервые показать танки в Вашингтоне на День независимости
02:33В Мексике три человека пострадали при взрыве на газопроводе
02:22Президент Мексики отчитался перед народом через год после победы на выборах
02:06США расширили список товаров из ЕС для пошлин за поддержку авиастроения
02:05В Мексике облегчили жизнь безнадежно больным
01:55На границе России и Латвии горят более 20 гектаров торфяных болот
01:53Павлиашвили прокомментировал отказ Катамадзе выступать в России
01:43Живущий в Чехии украинец прятал почти миллион долларов в диване
01:38Москвич остался без денег после того, как попил предложенной таксистом воды
01:37Трамп заявил, что ждет скорой встречи с Ким Чен Ыном
Лента новостейМолния