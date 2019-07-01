В ЛНР сообщили об одном обстреле за сутки со стороны украинских силовиков

Военнослужащий Народной милиции ЛНР на позициях у линии соприкосновения в Донбассе. Архивное фото

ЛУГАНСК, 1 июл - РИА Новости. Украинские силовики один раз за минувшие сутки обстреляли территорию самопровозглашенной Луганской народной республики, заявили РИА Новости в пресс-службе Народной милиции ЛНР.

В воскресенье Народная милиция ЛНР заявила о трех обстрелах со стороны украинских силовиков за сутки.

"За сутки украинские силовики один раз нарушили режим прекращения огня, применив гранатометы и стрелковое оружие", - сказали в пресс-службе ведомства.

По данным оборонного ведомства республики, обстрелам подверглись районы населенного пункта Пришиб.

Власти Украины в апреле 2014 года начали военную операцию против самопровозглашенных ЛНР и ДНР, которые заявили о независимости после госпереворота на Украине в феврале 2014 года. По последним данным ООН, жертвами конфликта стали около 13 тысяч человек.