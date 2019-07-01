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РИА Новости

В ЕАЭС вступает в силу технический регламент о безопасности нефти

Вчера, 07:42
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© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанкДобыча нефти в России. Архивное фото
Добыча нефти в России. Архивное фото
© РИА Новости / Илья Питалев
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МОСКВА, 1 июл - РИА Новости. Технический регламент Евразийского экономического союза (ЕАЭС) о безопасности нефти начинает действовать с 1 июля.
"Вступает в силу технический регламент Евразийского экономического союза "О безопасности нефти, подготовленной к транспортировке и (или) использованию", принятый в декабре 2017 года советом Евразийской экономической комиссии (ЕЭК). Техрегламент устанавливает единые для стран ЕАЭС требования к показателям безопасности нефти, которую производитель или продавец собираются доставлять по магистральным трубопроводам, перевозить по железным, автомобильным дорогам или водным путям, а также использовать в качестве сырья на нефтеперерабатывающих и нефтехимических заводах", - пояснила в своем пресс-релизе ЕЭК.
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Техрегламент определяет предельно допустимое содержание сероводорода, воды, хлористых солей, органических хлоридов. В нем указано, что при производстве и транспортировке нефти не допускается применение химических реагентов, содержащих хлорорганические соединения.
Документ не распространяется на нефть, которая идет на экспорт из стран ЕАЭС, поставляется по государственному оборонному заказу, находится на хранении в организациях, обеспечивающих сохранность государственного материального резерва, или используется нефтепроизводителем для собственных нужд.
Переходные положения о порядке введения в действие техрегламента, установленные коллегией ЕЭК, позволяют бизнесу до 1 января 2021 года плавно перейти на работу по новым правилам. До этой даты продолжат действовать ранее выданные документы об оценке соответствия, допускается реализация нефти по прежним нормам.
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