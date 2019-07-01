В Якутии локализовали лесной пожар возле села Сайылык

ЯКУТСК, 1 июл – РИА Новости. Лесной пожар возле села Сайылык в Якутии локализован, угрозы нет, сообщает пресс-служба главы и правительства региона.

В Якутии продолжают бушевать лесные и ландшафтные пожары. Горение кустарника в Усть-Янском улусе спровоцировало пожар лесного фонда.

"Лесной пожар возле села Сайылык Усть-Янского улуса локализован. В настоящий момент угроза селу отсутствует. На всех участках проводится дежурство", - рассказали в пресс-службе.

На пяти участках, которые находятся на расстоянии от 1 до 7 километров от населенного пункта, открытый огонь локализован. Три группы жителей села на вездеходах и моторной лодке выехали на осмотр имеющихся очагов лесного пожара, а также на тушение остаточного возгорания.

Администрация отмечает, что в селе дым не наблюдается, он сохраняется лишь в окрестностях.