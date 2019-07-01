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РИА Новости

В Иркутской области горит более пяти тысяч гектаров леса

Вчера, 07:13
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ИРКУТСК, 1 июл - РИА Новости. Более 5 тысяч гектаров леса горит в Иркутской области, сообщает пресс-служба правительства региона.
"На утро 1 июля действующим остается 21 возгорание. Общая площадь очагов составляет 5189 га, покрытых лесом, и 596 нелесных гектара. Наибольшее количество возгораний - семь - находится в Усть-Илимском районе", - говорится в сообщении.
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Отмечается, что в минувшие выходные на землях лесного фонда в Иркутской области ликвидировано четыре пожара общей площадью 5,2 гектара. В локализованном состоянии остаются 6 возгораний на площади более 1,3 тысячи гектаров. В зоне космического мониторинга на территории Мамско-Чуйского района находится один природный пожар площадью 63 гектара.
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