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РИА Новости

В Якутске отметили национальный праздник встречи лета Ысыах Туймаады

Вчера, 04:21
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© РИА Новости / Руслан Кривобок / Перейти в фотобанкПанорама Якутска. Архивное фото
Панорама Якутска. Архивное фото
© РИА Новости / Руслан Кривобок
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ЯКУТСК, 1 июл – РИА Новости. Праздник Ысыах Туймаады в Якутске посетило рекордное число гостей и участников - более 200 тысяч человек, сообщила глава города Сардана Авксентьева на своей странице в Instagram.
В столице Якутии 29-30 июня отпраздновали самый масштабный в республике Ысыах Туймаады – национальный праздник встречи лета. Как сообщалось ранее, на празднике были запланированы соревнования по национальным прыжкам, борьбе "хапсагай", якутскому многоборью "Игры Дыгына" и конным скачкам.
Ежегодно это событие посещают жители региона и многочисленные гости из разных стран. В 2019 году праздник побил рекорд по числу участников, отметила Авксентьева. Мэр города связала это с тем, что нынешний год объявлен Годом консолидации.
"Мы с вами на деле показали и консолидацию, и дружбу народов, и наше с вами единение, потому что на Ысыахе Туймаады 2019 года приняло участие более 205 тысяч человек, и это является самым большим когда-либо количеством", - заявила мэр.
Глава региона Айсен Николаев объявил 2019-й Годом консолидации, а мэр Якутска Авксентьева – Годом добрососедства.
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