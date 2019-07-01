В Якутске отметили национальный праздник встречи лета Ысыах Туймаады

ЯКУТСК, 1 июл – РИА Новости. Праздник Ысыах Туймаады в Якутске посетило рекордное число гостей и участников - более 200 тысяч человек, сообщила глава города Сардана Авксентьева на своей странице в Праздник Ысыах Туймаады в Якутске посетило рекордное число гостей и участников - более 200 тысяч человек, сообщила глава города Сардана Авксентьева на своей странице в Instagram

В столице Якутии 29-30 июня отпраздновали самый масштабный в республике Ысыах Туймаады – национальный праздник встречи лета. Как сообщалось ранее, на празднике были запланированы соревнования по национальным прыжкам, борьбе "хапсагай", якутскому многоборью "Игры Дыгына" и конным скачкам.

Ежегодно это событие посещают жители региона и многочисленные гости из разных стран. В 2019 году праздник побил рекорд по числу участников, отметила Авксентьева. Мэр города связала это с тем, что нынешний год объявлен Годом консолидации.

"Мы с вами на деле показали и консолидацию, и дружбу народов, и наше с вами единение, потому что на Ысыахе Туймаады 2019 года приняло участие более 205 тысяч человек, и это является самым большим когда-либо количеством", - заявила мэр.