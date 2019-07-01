Медведев призвал подробно информировать людей о работе над нацпроектами

МОСКВА, 1 июл – РИА Новости. Члены "Единой России" при работе с обращениями граждан по национальным проектам не должны уходить от ответственности и совершать попытки "приватизировать" общественный контроль, заявил глава партии и председатель правительства РФ Дмитрий Медведев.
В своей статье в газете "Известия" он отметил, что надо максимально подробно информировать людей о том, как идет работа по нацпроектам в их регионе и использовать для этого все возможные способы коммуникаций — личные встречи, социальные сети, традиционные СМИ, партийные сайты.
"Мы должны ежедневно показывать, что отвечаем за свои обещания. А если что-то выпадает из поля нашего зрения или возникают проблемы — ситуацию нужно исправлять немедленно. И тем более, если о проблеме нам сообщают люди. Здесь не должно быть ни ухода от ответственности, ни попыток "приватизировать" общественный контроль", - заявил Медведев.
По словам председателя ЕР, необходимо наладить систему обратной связи, чтобы каждый человек имел возможность направить вопрос о нацпроектах, предложение или жалобу.
"Хочу еще раз обратиться к своим коллегам по партии: быстрое реагирование на такие обращения — это ваша безусловная обязанность", - подчеркнул Медведев.