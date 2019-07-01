Медведев призвал подробно информировать людей о работе над нацпроектами

МОСКВА, 1 июл – РИА Новости. Члены "Единой России" при работе с обращениями граждан по национальным проектам не должны уходить от ответственности и совершать попытки "приватизировать" общественный контроль, заявил глава партии и председатель правительства РФ Дмитрий Медведев.

"Мы должны ежедневно показывать, что отвечаем за свои обещания. А если что-то выпадает из поля нашего зрения или возникают проблемы — ситуацию нужно исправлять немедленно. И тем более, если о проблеме нам сообщают люди. Здесь не должно быть ни ухода от ответственности, ни попыток "приватизировать" общественный контроль", - заявил Медведев.