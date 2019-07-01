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РИА Новости

Партийная деятельность должна стать "набором сервисов", считает Медведев

01:56
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© РИА Новости / Дмитрий Астахов / Перейти в фотобанкПредседатель правительства РФ Дмитрий Медведев. Архивное фото
Председатель правительства РФ Дмитрий Медведев. Архивное фото
© РИА Новости / Дмитрий Астахов
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МОСКВА, 1 июл – РИА Новости. Партийная деятельность должна стать своеобразным "набором сервисов", а общественные приемные должны учитывать проблемы и особенности региона, заявил глава "Единой России" и председатель правительства Дмитрий Медведев.
"Партийная деятельность должна стать своего рода "набором сервисов". Поясню эту мысль. Вспоминая университетский курс латыни, могу сказать, что слово "сервис" в переводе означает "служение" (от servio — служить). Это именно то, что наша партия должна делать: служить обществу и своим избирателям", - заявил Медведев в своей статье в газете "Известия".
По его мнению, "предстоит разработать новые сервисы, чтобы было проще обратиться в партию за информацией, за помощью или предложить новый проект".
Кроме того, Медведев считает, что должна измениться работа общественных приемных, в которые в основном обращаются пенсионеры, так как для молодежи привычнее решать проблему онлайн.
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"Больше половины тех, кто приходит к нам, — это пенсионеры. Доля молодежи остается невысокой — 8 %, а в некоторых регионах и до 1% не доходит", - констатировал он.
"Наши общественные приемные должны работать по-другому. И по скорости реагирования на запрос, и по адекватности ответа. А главное — необходимо учитывать проблемы и особенности региона", - заявил лидер партии.
В частности, Медведев предлагает использовать опыт многофункциональных центров.
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