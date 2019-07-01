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РИА Новости

Политическим партиям нужно меняться, считает Медведев

01:53
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© РИА Новости / Дмитрий Астахов / Перейти в фотобанкПредседатель Всероссийской политической партии Единая Россия" Дмитрий Медведев. Архивное фото
Председатель Всероссийской политической партии Единая Россия Дмитрий Медведев. Архивное фото
© РИА Новости / Дмитрий Астахов
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МОСКВА, 1 июл – РИА Новости. Институт политических партий не утратил своей актуальности, они по-прежнему необходимы, но им нужно меняться, считает председатель "Единой России", глава правительства РФ Дмитрий Медведев.
В своей статье, опубликованной в понедельник в газете "Известия", председатель ЕР упомянул о вопросе, который рано или поздно задают себе избиратели, политики и сами партийцы: "Нужны ли вообще политические партии в ХХI веке?"
Автор статьи отметил, что современные технологии сегодня позволяют найти единомышленников и организовать политическое движение всего за несколько дней. Однако, полагает он, "в интернете нет ответов на вопросы, которые определяют нашу реальную жизнь" - например, кто несет ответственность за принятие решений и как согласовать спорные, а порой абсолютно противоположные позиции.
"Ответы на эти и многие другие вопросы дают демократические институты. Голосование на выборах. Парламент. И, безусловно, политические партии. Они по-прежнему необходимы. Но это не значит, что им не нужно меняться", - подчеркивает Медведев.
Председатель ЕР в этом контексте цитирует одно из высказываний Махатмы Ганди: "Мы сами должны стать частью перемен, которые мы хотим видеть в мире". Глава "Единой России" обратил внимание на важность таких изменений с учетом поставленных сейчас задач по достижению национальных целей развития России. И ЕР, "как самая крупная политическая организация страны, способная объединить активных людей, должна быть главным проводником этих изменений", убежден Медведев.
Дмитрий Медведев на съезде Всероссийской политической партии Единая Россия. Архивное фото
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