Политическим партиям нужно меняться, считает Медведев

МОСКВА, 1 июл – РИА Новости. Институт политических партий не утратил своей актуальности, они по-прежнему необходимы, но им нужно меняться, считает председатель "Единой России", глава правительства РФ Дмитрий Медведев.

В своей статье, опубликованной в понедельник в газете " Известия ", председатель ЕР упомянул о вопросе, который рано или поздно задают себе избиратели, политики и сами партийцы: "Нужны ли вообще политические партии в ХХI веке?"

Автор статьи отметил, что современные технологии сегодня позволяют найти единомышленников и организовать политическое движение всего за несколько дней. Однако, полагает он, "в интернете нет ответов на вопросы, которые определяют нашу реальную жизнь" - например, кто несет ответственность за принятие решений и как согласовать спорные, а порой абсолютно противоположные позиции.

"Ответы на эти и многие другие вопросы дают демократические институты. Голосование на выборах. Парламент. И, безусловно, политические партии. Они по-прежнему необходимы. Но это не значит, что им не нужно меняться", - подчеркивает Медведев.