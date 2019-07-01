Россия и США провели взаимные инспекции в рамках СНВ

МОСКВА, 1 июл - РИА Новости. Россия и США на прошедшей неделе провели взаимные инспекции в рамках Договора о сокращении стратегических наступательных вооружений (СНВ), сообщается в газете Вооруженных сил РФ " Россия и США на прошедшей неделе провели взаимные инспекции в рамках Договора о сокращении стратегических наступательных вооружений (СНВ), сообщается в газете Вооруженных сил РФ " Красная звезда ".

Как следует из опубликованной в газете инфографики, российские военные на прошедшей неделе провели три инспекции за рубежом: в США - в рамках СНВ, в Турции и Румынии - в рамках Венского документа 2011 года.

Иностранные военные провели в России три инспекции: США - в рамках СНВ, Дания – в рамках Венского документа-2011, Турция и Норвегия – по Договору об открытом небе.

СНВ-3, подписанный в 2010 году Бараком Обамой и Дмитрием Медведевым, остается единственным действующим договором между Россией и США об ограничении вооружений. Соглашение истекает в 2021 году, и пока в Вашингтоне не решили, стоит ли его продлевать. Россия в свою очередь неоднократно заявляла, что готова это обсудить.