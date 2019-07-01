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РИА Новости

Россия и США провели взаимные инспекции в рамках СНВ

00:42
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МОСКВА, 1 июл - РИА Новости. Россия и США на прошедшей неделе провели взаимные инспекции в рамках Договора о сокращении стратегических наступательных вооружений (СНВ), сообщается в газете Вооруженных сил РФ "Красная звезда".
Как следует из опубликованной в газете инфографики, российские военные на прошедшей неделе провели три инспекции за рубежом: в США - в рамках СНВ, в Турции и Румынии - в рамках Венского документа 2011 года.
Президент России Владимир Путин во время беседы с президентом США Дональдом Трампом на полях саммита Группы двадцати в Осаке. 28 июня 2019
29 июня, 02:10
Путин оценил перспективы продления СНВ-3
Иностранные военные провели в России три инспекции: США - в рамках СНВ, Дания – в рамках Венского документа-2011, Турция и Норвегия – по Договору об открытом небе.
СНВ-3, подписанный в 2010 году Бараком Обамой и Дмитрием Медведевым, остается единственным действующим договором между Россией и США об ограничении вооружений. Соглашение истекает в 2021 году, и пока в Вашингтоне не решили, стоит ли его продлевать. Россия в свою очередь неоднократно заявляла, что готова это обсудить.
Президент РФ Владимир Путин сообщил 29 июня, что на переговорах с президентом США Дональдом Трампом на саммите G20 в японской Осаке обсудил СНВ. Он объявил, что стороны поручили внешнеполитическим ведомствам начать консультации по договору, однако отметил, что пока рано говорить, приведут ли они к продлению документа.
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21 августа 2017, 10:52
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