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РИА Новости

Медведев призвал единороссов поддерживать журналистские расследования

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© РИА Новости / Григорий Сысоев / Перейти в фотобанкДмитрий Медведев на съезде Всероссийской политической партии "Единая Россия". Архивное фото
Дмитрий Медведев на съезде Всероссийской политической партии Единая Россия. Архивное фото
© РИА Новости / Григорий Сысоев
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МОСКВА, 1 июл - РИА Новости. Председатель партии "Единая Россия", премьер-министр РФ Дмитрий Медведев призвал единороссов поддерживать журналистские расследования и научиться общаться с блогерами и гражданскими активистами.
В статье "Единая Россия" — курс на перемены", опубликованной в газете "Известия", Медведев отметил, что партия могла бы поддержать тех, кто занимается журналистскими расследованиями.
"Нужно учиться общаться и сотрудничать с ними", - добавил он.
"Подчеркну — настоящими расследованиями, а не изобретением фейковых новостей. С теми, кто действительно поднимает острые проблемы, борется с несправедливостью и нарушением закона, нужно выстраивать партнерские отношения. Звучали предложения о том, чтобы объявить партийный конкурс для наиболее ярких публикаций. Хорошая идея!" - заявил председатель ЕР.
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