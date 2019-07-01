Медведев призвал единороссов поддерживать журналистские расследования

"Нужно учиться общаться и сотрудничать с ними", - добавил он.

"Подчеркну — настоящими расследованиями, а не изобретением фейковых новостей. С теми, кто действительно поднимает острые проблемы, борется с несправедливостью и нарушением закона, нужно выстраивать партнерские отношения. Звучали предложения о том, чтобы объявить партийный конкурс для наиболее ярких публикаций. Хорошая идея!" - заявил председатель ЕР.