МОСКВА, 1 июл - РИА Новости. Председатель партии "Единая Россия", премьер-министр РФ Дмитрий Медведев призвал единороссов поддерживать журналистские расследования и научиться общаться с блогерами и гражданскими активистами.
В статье "Единая Россия" — курс на перемены", опубликованной в газете "Известия", Медведев отметил, что партия могла бы поддержать тех, кто занимается журналистскими расследованиями.
"Нужно учиться общаться и сотрудничать с ними", - добавил он.
"Подчеркну — настоящими расследованиями, а не изобретением фейковых новостей. С теми, кто действительно поднимает острые проблемы, борется с несправедливостью и нарушением закона, нужно выстраивать партнерские отношения. Звучали предложения о том, чтобы объявить партийный конкурс для наиболее ярких публикаций. Хорошая идея!" - заявил председатель ЕР.
29 июня, 10:31Путин назвал дело Голунова произволом