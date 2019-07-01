Американка вновь обрела потерянное обручальное кольцо спустя 50 лет

МОСКВА, 1 июл — РИА Новости. Жительница штата Теннесси, 94-летняя Флорен Буш, вновь обрела свое обручальное кольцо, которое потеряла около 50 лет назад, Жительница штата Теннесси, 94-летняя Флорен Буш, вновь обрела свое обручальное кольцо, которое потеряла около 50 лет назад, сообщает Insider.

На протяжении многих лет Флорен Буш всем говорила о том, как скучает по своему золотому обручальному кольцу, которое потеряла в 1970-х годах, работая в саду. Все это время она тщетно искала украшение.

Сын Флорен Буш Уэсли Уайт, который навещал свою маму в доме престарелых, решил найти кольцо. Вместе с другом он пришел в сад с металлоискателем. Поиски продолжались, примерно, полтора часа, пока устройство не издало характерный звук.

Обручальное кольцо Флорен Буш нашли на глубине 13 сантиметров. Украшение было в идеальном состоянии, несмотря на то, что так долго пролежало под землей.

Кольцо отмыли и вернули владелице, которая спустя полвека смогла надеть его на палец.