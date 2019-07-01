Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2019-07-01T07:29Z
https://ria.ru/20190701/1556063119.html
https://cdn22.img.ria.ru/images/150888/23/1508882337_0:395:3861:2567_1036x0_80_0_0_6c124bff508e2998f791ccee0af6423c.jpg
РИА Новости
Культура

Американка вновь обрела потерянное обручальное кольцо спустя 50 лет

Вчера, 07:29
1419
© Depositphotos / prg0383Ювелирные украшения
Ювелирные украшения
© Depositphotos / prg0383
МОСКВА, 1 июл — РИА Новости. Жительница штата Теннесси, 94-летняя Флорен Буш, вновь обрела свое обручальное кольцо, которое потеряла около 50 лет назад, сообщает Insider.
На протяжении многих лет Флорен Буш всем говорила о том, как скучает по своему золотому обручальному кольцу, которое потеряла в 1970-х годах, работая в саду. Все это время она тщетно искала украшение.
Сын Флорен Буш Уэсли Уайт, который навещал свою маму в доме престарелых, решил найти кольцо. Вместе с другом он пришел в сад с металлоискателем. Поиски продолжались, примерно, полтора часа, пока устройство не издало характерный звук.
Обручальное кольцо Флорен Буш нашли на глубине 13 сантиметров. Украшение было в идеальном состоянии, несмотря на то, что так долго пролежало под землей.
Кольцо отмыли и вернули владелице, которая спустя полвека смогла надеть его на палец.
"Я была так счастлива. Я уже и не думала, что когда-нибудь увижу его. Надеюсь, кольцо станет семейной реликвией", - сказала Флорен Буш.
Репродукция картины Ваза с цветами нидерландского художника Яна ван Хёйсума
29 июня, 15:59
Германия вернет Италии украденную картину голландского художника
500010
КультураСтиль жизниНовости культуры
Рекомендуем
Жаклин Кеннеди позирует у печатной машинки
Поместье Жаклин Кеннеди продают за 65 миллионов долларов
РИА
Новости
Селин Дион выступает на Billboard Music Awards
Селин Дион вышла на прогулку в наряде за миллион рублей
Картины Поля Гогена Натюрморт с фруктами и маленькой собачкой и Пьера Боннара Девушка с двумя стульями
А под кроватью смотрели? Самые громкие случайные находки пропавших картин
Председатель комиссии Совета Федерации РФ по информационной политике Алексей Пушков. Архивное фото
Пушков прокомментировал отказ Катамадзе выступать в России
Лента
новостей
Выход в открытый космос
Космические новости в фотографиях, июнь 2019 года
Заседание Парламентской Ассамблеи Совета Европы
В ПАСЕ внесут резолюцию против возвращения России
Участники красочного забега вокруг территории Олимпийского комплекса Лужники в Москве
Лучшие фото РИА Новости, июнь 2019 года
Автомобиль едет по Джангульскому оползневому побережью в поселке Оленевка в Крыму
Названы самые недорогие курортные поселки Крыма для отдыха в высокий сезон
Покупатель держит в руках бутылку молока
В РФ изменились правила продажи молочных продуктов
Президент Украины Владимир Зеленский на пресс-конференции после встречи с председателем Европейского совета c Дональдом Туском
В Раде назвали ошибкой избрание Зеленского президентом
СК рассмотрит дело об избиении девушки в Москве из-за отказа от интима
Грузинская певица Нино Катамадзе
Нино Катамадзе отказалась дальше выступать в России
Президент Кыргызской Республики Алмазбек Атамбаев
Советник президента Киргизии оставил пост, чтобы поддержать Атамбаева
Большая панда, переданная Китаем Московскому зоопарку, в павильоне Фауна Китая. Архивное фото
Московский зоопарк запускает онлайн-трансляцию жизни панд Жуи и Диндин
Телеведущая Ольга Скабеева
Скабеева высмеяла отказ Катамадзе выступать в России
ПолитикаОбществоЭкономикаВ миреПроисшествияСпортНаукаКультураНедвижимостьРелигияТуризмРадиоПодкасты
СпецпроектыРекламаПродукты и услугиПресс-центрRia.ru в AppStoreRia.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Анисимов А.С.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
03:39СМИ: хуситы напали на аэропорт в Саудовской Аравии
03:35На автовокзале в Иркутске образовалась очередь из-за паводка в районах
03:30Телефоны Huawei в первом полугодии вошли в топ-5 продаваемых на "Авито"
03:30Доля "плохих" долгов по потребкредитам за январь-май выросла до 19,5%
03:26В Индии стена обрушилась на бараки, 12 человек погибли
03:25В ПФР рассказали, на что обращать внимание при смене страховщика
03:22Врач советует женщинам не менять в течение дня кроссовки на шпильки
03:19В Госдуме предложили приравнять базовый оклад зарплаты учителей к МРОТ
03:18Турецкий депутат не исключил, что С-400 разместят на границе с Сирией
03:13Россия запустит "космические парусники" для изучения Солнца в 2019 году
03:11Эксперт: коммерческий промысел китов в Японии не сократит их численность
03:09Торпред России в ФРГ рассказал о работе немецкого бизнеса
03:01Минобороны может получить боевые бронепикапы "Есаул"
02:49Глава украинской делегации в ПАСЕ назвал Зеленского "невеждой"
02:48Трамп пообещал впервые показать танки в Вашингтоне на День независимости
02:33В Мексике три человека пострадали при взрыве на газопроводе
02:22Президент Мексики отчитался перед народом через год после победы на выборах
02:06США расширили список товаров из ЕС для пошлин за поддержку авиастроения
02:05В Мексике облегчили жизнь безнадежно больным
01:55На границе России и Латвии горят более 20 гектаров торфяных болот
Лента новостейМолния